Te presentamos a Meriç, una pieza clave en Pasión Prohibida de ahora en adelante

Meriç llegó a Pasión Prohibida luego de que Kumru plantara en el altar a Çağatay, pero su paso no será fugaz. Este personaje hará algunas jugadas en Pasión Prohibida. Mirá lo que se viene en El 9 Televida.

Meriç llegó a Estambul para acompañar a Kumru en el día de su boda, pero como eso no sucedió y la chica salió huyendo y corriendo la joven abogada decide alargar su estadía en la capital de Turquía para acompañar a su amiga a Çağatay, a quien también conoce de antes. Mirá todos los cambios que llegan a Pasión Prohibida de la mano de este personaje.

Meriç, una amiga de la infancia de Kumru, llegó a la ciudad para el casamiento de su amiga con el empresario, pero como nada de eso sucedió y ella ya conocía a Çağatay de antes, se juntan a tomar un café luego del plantazo que se come en el altar.

Cuando ella le preguntó por su relación con Kumru, que ahora está completamente rota, el exmarido de Yildiz alegó que la modelo malinterpretó sus palabras. A esto, Meriç le respondió que, “ella creía en tu amor y confiaba en ti, pero al final se ha decepcionado”, por lo que recuperarla va a ser muy difícil. Çağatay le pidió que hable con Kumru y la haga recapacitar.

Así Meriç se vuelve un apoyo incondicional tanto para Kumru como para Çağatay. Pero no todo es tan bonito como parece. Meriç es la nueva incorporación en el equipo legal de Doğan en la empresa, cosa que a Çağatay no le ha hecho ni pizca de gracia.

El empresario teme que su rival ponga a su amiga en su contra, pero esta le ha asegurado que se mantendrá neutral. Sin embargo, las intenciones de la joven no son puras. Muy pronto descubriremos el secreto que guarda la mejor amiga de Kumru.

Para saber qué trae entre manos esta joven abogada no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.