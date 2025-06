Te presentamos a Handan, el próximo personaje que llega a Pasión Prohibida

El culebrón turco de las siestas de Canal 9 Televida, Pasión Prohibida, avanza en su Quinta Temporada y con ella llegan los personajes que acompañarán a Yildiz y Ender hacia el final. Conocé a uno de los últimos personajes que se suma a la trama.

Con la muerte de Hasan Ali la serie de las siestas de El 9 Televida entró en lo que en su país de origen conformó la Quinta Temporada y con este inicio llegan los últimos personajes que acompañarán a Yildiz y Ender hacia el final de la historia. Conocé en esta nota quién es Handan y qué cambios traerá a Pasión Prohibida.

Handan es una mujer elegante, hermosa y con estilo. Se casó con Doğan de joven, pero después de un tiempo el matrimonio fracasó y se separaron. Tras el divorcio, se mudó al extranjero y comenzó una nueva vida aquí. Tras la ruptura de Handan y Doğan, Doğan no quería que Kumru y Handan tuvieran vínculo. Aunque Handan insistió un tiempo, su nueva vida en Londres le atraía y en ese momento conoció a un magnate inmobiliario muy rico y se casó con él. Kumru, por otro lado, no perdonó a su madre, quien nunca estuvo a su lado durante su infancia.

Handan siempre seguía los pasos de su hija, incluso a distancia, y en cuanto supo que Kumru había abandonado a su padre, regresó a Estambul con una gran fortaleza para llevar a su hija con ella y exigirle una explicación por lo que le habían hecho. Pero Handan, en realidad, tenía un plan secreto.

Handan llega a Pasión Prohibida a revolucionarlo todo. Decidida a recuperar a su hija y a su ex esposo, Doğan, no tendrá miramientos en su accionar. Lo que la mujer no sabe, es que esta vez tendrá que aceptar que perdió.

La exmujer de Doğan tendrá que luchar mucho para que su hija le perdone por todos estos años que no ha estado a su lado. Handan estaba desaparecida de la vida de Doğan y Kumru hasta que su marido falleció y ella quedo en la ruina, aunque a todos les ha hecho creer que ha vuelto para luchar por el amor de su hija.

La madre de Kumru es una mujer elegante y sofisticada por fuera, pero envidiosa y egoísta en el interior. Es una mujer testaruda y manipuladora que hará que todos se vuelvan locos.

No falta mucho para que la conozcas. Mientras llega ese momento, no te pierdas ningún episodio de la serie más vista de Mendoza que está todos los días desde las 14.30 en Canal 9 Televida.