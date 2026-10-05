“¿Te icardiaron?”: el picante cara a cara de Wanda Nara con Luck Ra sobre su separación de La Joaqui

Las noches de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida no solo dejan platos al límite, sino también confesiones mediáticas bomba. En medio de la tensión por la primera gala de eliminación del certamen, Wanda Nara hizo una pausa en la competencia para encarar a Luck Ra en su estación de cocina mientras el músico preparaba su milanesa.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó un cruce de alto impacto que trascendió lo gastronómico. En pleno aire de El 9 Televida, Wanda Nara arrinconó a Luck Ra con preguntas sin concesiones sobre su reciente y comentada separación de La Joaqui. Lejos de eludir la polémica, la conductora le preguntó directamente si lo “icardiaron”, lo tildó de “cornudo” y obligó al cantante de cuarteto a romper el silencio frente a las hornallas para aclarar los rumores de traición con un ex amigo.

La conductora obvió por completo la receta en curso y fue directa al hueso para indagar sobre la reciente ruptura del artista con La Joaqui.

“Un monstruo no, un cornudo”: el punzante ida y vuelta

Sin rodeos, la empresaria comenzó su interrogatorio disparando interrogantes sobre las causas de la separación:

El arranque de Wanda: “Si hay algo que a mí no me interesa, es esta milanesa. ¿Te engañaron? ¿Engañaste? ¿Se terminó el amor?”

La respuesta del cantante: “No, de mi lado no, y del de ella tampoco, pero a veces eso no es suficiente. Yo puedo dar fe de que ella siempre me respetó mucho y por eso siempre la voy a respetar”.

El picante remate de la conductora: “Después de la nada yo fui como un monstruo, ¿no?”, expresó Luck Ra sobre la repercusión en redes, a lo que Wanda retrucó sin filtro: “No, un monstruo no, un cornudo”.

¿Lo “icardiaron”?: la comparación con la historia personal de Wanda

La conversación subió de tono cuando la conductora lanzó la pregunta inevitable apelando a su propio pasado mediático: “¿Te icardiaron?”.

Para explicar la compleja red de rumores que involucró a un ex amigo (señalado mediáticamente en redes como Tiago PZK), Luck Ra recurrió a una analogía directa con la historia personal de la propia conductora: “Te lo voy a poner así: ponete a pensar que yo soy Wanda, mi ex vendría a ser Icardi, y mi examigo vendría a ser…”, deslizó el participante mientras intentaba no quemar la carne en la sartén, provocando incluso que su compañero Campi acotara entre risas desde la estación de al lado lo incómodo que se sentía con la charla.

El cordobés aclaró además que la mentada llamada de reconciliación o explicación “nunca existió” y que se enteró de las versiones únicamente a través de las plataformas digitales.

Cero rencores y puertas abiertas

Sobre el final del cruce, Wanda propuso invitar a todos los protagonistas del culebrón a la pantalla chica para un eventual careo televisivo. Luck Ra no mostró inconvenientes en cruzar palabras con las partes involucradas: “Puede venir quien quiera, no hay rencores. Por el momento, estoy en busca de la felicidad”, concluyó antes de presentar su plato ante el jurado.

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