¿Te acordás de Arzu? Bueno, se fue de Pasión Prohibida y acá te contamos por qué

Arzu odiaba a Ender, y eso le otorgaba grandes momentos de humor a Pasión Prohibida. Pero, como todo en la vida, tuvo su fin. Mirá.

Arzu trabajaba junto a Doğan en la empresa, pero en su lucha de poder con Ender se cruzó de vereda, tomó la decisión equivocada y así le fue en Pasión Prohibida. De la noche a la mañana, la mujer desapareció de la serie turca de las siestas de El 9 Televida y acá te revelamos los detalles.

La escena que deja “fuera de juego” a Arzu dejó a la audiencia de El 9 Televida en shock. En principio, pensábamos que Arzu estaba aliada con Sami Önder, enemigo de Doğan, y cuando el matón llegó a matar a alguien, todos pensaron que sería Ender o Feyza, pero en un giro inesperado de los acontecimientos el matón del poderoso empresario que iba con ella, le pegó un tiro en el pecho bajo las órdenes de su jefe, que la ha traicionado.

Ya nos había dejado sorprendidos la traición de Arzu a su exnovio, pero esto era lo último que nos esperábamos. La relación entre ambos no estaba en su mejor momento ya que él le exigió que no se entrometiera en su vida familiar después de escuchar sus malos consejos a Kumru, sobre Çağatay y Ömer. Esto enfadó mucho a Doğan, quien decidió mandarla a casa y, con ello, despedirla.

Ender y Arzu; enemigas íntimas

Cuando vimos aparecer a Arzu con esa elegancia, no nos imaginábamos que tendría ese ingenio y esa maldad por dentro. Ella se presentó como la mejor amiga de Doğan y eso no hizo mucha gracia a Ender. Desde que se conocieron, siempre se ha notado mucha tensión en el ambiente y no han parado de hacerse trampas la una a la otra.

Arzu era una mujer con carácter, inteligente, segura de sí misma y no iba a dejar que Ender le robara el lugar que tenía en la vida de Doğan. Él siempre confió mucho en ella desde el primer momento, pero con el paso del tiempo se fue dando cuenta de que Arzu no estaba siendo del todo sincera con él.

Arzu dejó muy claro en varias ocasiones que Doğan era muy importante para ella y viceversa, aunque hay dudas sobre lo que realmente sentía Arzu. No hay pruebas, pero hay miradas que delatan, como pudimos ver en la cena que interrumpieron Arzu y Feyza entre Ender y Doğan.

La pareja se agarraba de la mano mientras cenaban y a la misma vez Arzu tenía una mirada de celos que no se podía disimular. Seguí descubriendo mucho más de Pasión Prohibida, todos los días en los episodios que El 9 Televida pone el aire en Mendoza.