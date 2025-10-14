Taxistas y choferes de aplicaciones se agarraron a trompadas en Aeroparque

Varios conductores se trenzaron en una batalla campal frente a la terminal aérea. La pelea quedó captada en videos que de inmediato se viralizaron en las redes.

Un violento cruce entre choferes de taxi y aplicaciones para viajes tuvo lugar en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos curiosos y otros involucrados en la pelea filmaron lo sucedido y de inmediato se viralizó por las redes.

La pelea, que algunos medios sostienen, sucedió el día lunes, incluyó empujones, agresiones físicas y tensión mientras los autos intentaban cruzar en medio del tumulto. Según se observa en las imágenes difundidas, el intercambio se originó por la disputa de pasajeros y la organización en la distribución de las calles para recoger o dejar viajes.

Por la narrativa del video, el enfrentamiento se desata con la frase “vamos enfrente a mano”, esto desembocó en gritos y en el primer empujón que funcionó como un efecto cascada para que todos terminaran a las piñas.

De hecho, en la secuencia de imágenes se observa a uno de los choferes que cae al suelo y desde esa posición lanza una patada, mientras otro terminó con la camiseta desgarrada.

El registro muestra la tensión creciente y evidencia la falta de intervención efectiva para evitar nuevos incidentes. Hacia el final de la grabación, cuando parecía que la situación se calmaba, un nuevo altercado reavivó la pelea, forzando nuevamente a quienes estaban cerca a intentar separarlos.

La grabación concluye con otra advertencia: “¿Entendieron el mensaje? Ahí no paren más”, lo que deja en evidencia la escalada de conflictividad.

🚨 TAXISTAS VS. CHOFERES DE APLICACIÓN EN LA PUERTA DE AEROPARQUE pic.twitter.com/Rxgg3j7t0Z — Vía Szeta (@mauroszeta) October 14, 2025

La tensión entre conductores de ambos servicios de transporte de pasajeros desde hace tiempo, pero, al parecer, se fue acrecentando en los últimos días ante las constantes quejas de los taxistas, quienes denuncian que los conductores de aplicación suelen esperar cerca de la zona de arribos con la intención de recoger rápidamente al o los pasajeros y así poder seguir trabajando.