Taxistas y choferes de aplicaciones se agarraron a trompadas en Aeroparque

Varios conductores se trenzaron en una batalla campal frente a la terminal aérea. La pelea quedó captada en videos que de inmediato se viralizaron en las redes.

Macarena Gonzalez

Un violento cruce entre choferes de taxi y aplicaciones para viajes tuvo lugar en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos curiosos y otros involucrados en la pelea filmaron lo sucedido y de inmediato se viralizó por las redes.

La pelea, que algunos medios sostienen, sucedió el día lunes, incluyó empujones, agresiones físicas y tensión mientras los autos intentaban cruzar en medio del tumulto. Según se observa en las imágenes difundidas, el intercambio se originó por la disputa de pasajeros y la organización en la distribución de las calles para recoger o dejar viajes.

Por  la narrativa del video, el enfrentamiento se desata con la frase “vamos enfrente a mano”, esto desembocó en gritos y en el primer empujón que funcionó como un efecto cascada para que todos terminaran a las piñas.

De hecho, en la secuencia de imágenes se observa a uno de los choferes que cae al suelo y desde esa posición lanza una patada, mientras otro terminó con la camiseta desgarrada.

El registro muestra la tensión creciente y evidencia la falta de intervención efectiva para evitar nuevos incidentes. Hacia el final de la grabación, cuando parecía que la situación se calmaba, un nuevo altercado reavivó la pelea, forzando nuevamente a quienes estaban cerca a intentar separarlos.

La grabación concluye con otra advertencia: “¿Entendieron el mensaje? Ahí no paren más”, lo que deja en evidencia la escalada de conflictividad.

La tensión entre conductores de ambos servicios de transporte de pasajeros desde hace tiempo, pero, al parecer, se fue acrecentando en los últimos días ante las constantes quejas de los taxistas, quienes denuncian que los conductores de aplicación suelen esperar cerca de la zona de arribos con la intención de recoger rápidamente al o los pasajeros y así poder seguir trabajando.
A esto se le suma que, tras las desregulaciones en el sistema, los taxistas ya no pueden cobrar precios “arreglados” o estimados por el viaje. Por el contrario, ahora los pasajeros pueden y deben usar el sistema de ticket con código QR para obtener una tarifa fija y regular dependiendo de la cantidad de equipaje y el destino.En cuanto a las aplicaciones de viajes, dos de las más populares están totalmente autorizadas para trabajar en Aeroparque e incluso cuentan con sus propias estaciones de “Pick Up Point” especificadas con su cartel correspondiente para poder levantar y dejar pasajeros.Desde el sindicato de taxistas sostienen que este sistema “en el último tiempo no venía funcionando y lo alertamos”. “Se instalan en una plazoleta enfrente con la modalidad de llevar a los pasajeros”, se quejó este martes Mariano, delegado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis (FNCT).“Lo único que exigimos a las autoridades es que se cumpla la normativa vigente y que trabajen de una manera ordenada como hacemos nosotros, con todas las regulaciones que nos infringen el gobierno de la Ciudad y Nacional, la documentación y las cosas en regla como tiene que ser para brindar un servicio de transporte de pasajeros seguro y legal. Pedimos por lo menos tener una competencia igualitaria entre los trabajadores y no vernos perjudicados ante estas maniobras”, indicó el delegado en diálogo con C5N.