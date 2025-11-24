Tarık anda en una en La Traición (y para nada liviana)

Tarık le juega torcido a Yeşim en La Traición. Mirá de lo que es capaz el abogado.

Tarık, que en los últimos episodios de La Traición no tuvo mucha participación, recobra protagonismo pero de una manera muy cruel y despiadada. Mirá lo que hará este señor para demostrar su poder en la novela que acompaña tus siestas en El 9 Televida.

Para poner en contexto, Behram secuestró a Oylum para impedir que la chica se fuera a Estados Unidos con su madre a estudiar, tener su hijo y rehacer su vida. Mientras esto tiene lugar, el que entra en escena es Tarık .

Luego de todo lo que pasó entre Tarık y Yeşim, el hombre no tiene mejor idea que secuestrar a su propia hija Öykü. La lleva a un hotel, la encierra allí y la deja a cargo de una cuidadora. La idea es enloquecer a su madre. En primer lugar, pero viene más en su plan.

En segunda instancia planea algo contra Yeşim. Le miente y le dice que la llevará a ver a la niña, la engaña y la droga para luego drogarla hasta dejarla completamente inconsciente, introducirla en una habitación y sacarle fotos con otro hombre y que el mismo Tarık tenga las fotos que la comprometen a la mujer.

En otro orden de cosas, más adelante se reúnen Mualla, Güzide y Tarık para intentar dar con el paradero de Oylum y Behram y solucionar la compleja y peligrosa situación.

Para conocer el desenlace de todo esto y más, no pierdas los próximos episodios de Aldatmak, o como la conocemos en El 9 Televida, La Traición.