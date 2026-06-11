Taller gratuito de fotografía creativa en el espacio Máximo Arias: una propuesta para transformar tu mirada con la cámara o el celular

La destacada fotógrafa Laura Becerra Ortiz dictará un ciclo de cuatro encuentros entre junio y julio en el Parque General San Martín. Invitan a explorar la luz y la narrativa visual sin necesidad de conocimientos previos.

La agenda cultural de Mendoza suma una propuesta imperdible e inspiradora para los amantes del arte visual, las redes sociales y la expresión artística. Este sábado 13 de junio, arranca un imperdible taller de fotografía creativa dictado por la reconocida fotógrafa y comunicadora Laura Becerra Ortiz. La cita es en el emblemático Espacio de Fotografía Máximo Arias y completamente gratis.

Bajo la consigna de aprender a “mirar diferente”, el ciclo está pensado como una experiencia abierta para toda la comunidad. Consta de cuatro encuentros dinámicos que se desarrollarán durante las mañanas de los meses de junio y julio, invitando a los asistentes a sumergirse en las técnicas esenciales de la composición, el manejo y la exploración de la luz natural, y la construcción de potentes narrativas visuales.

Sin inscripción previa y apto para celulares: las claves del taller

Una de las grandes ventajas de esta propuesta artística es su accesibilidad absoluta. Los organizadores destacaron que la participación es 100% gratuita y no requiere de ninguna inscripción previa, por lo que los interesados solo deben asistir directamente los días y horarios indicados.

Además, no hace falta contar con equipamiento profesional ni conocimientos técnicos complejos. El taller está diseñado para que los participantes puedan trabajar e incorporar los conceptos tanto con cámaras fotográficas tradicionales como con los dispositivos que utilizan todos los días: sus propios teléfonos celulares.

Días y horarios confirmados: El ciclo se desarrollará de forma quincenal y consecutiva durante los días sábados en el horario de 10:00 a 12:00 horas. Encuentros de Junio: Sábado 13 y Sábado 27.

Encuentros de Julio: Sábado 4 y Sábado 11.

¿Dónde se realiza?

Las clases tendrán lugar en el Espacio de Fotografía Máximo Arias, ubicado en la calle Padre Contreras s/n, en pleno corazón del Parque General San Martín, un entorno rodeado de naturaleza ideal para salir a capturar imágenes y poner en práctica todo lo aprendido de inmediato.

Agendá las fechas, prepará la cámara o cargá al máximo la batería de tu celular y animate a descubrir una nueva forma de retratar tu entorno.