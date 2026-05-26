Susto en el mundo del espectáculo: Gerardo Romano preocupó a todos con fotos desde el hospital

El protagonista de grandes éxitos de la televisión y el teatro sacudió las redes sociales al compartir imágenes y un video recostado en una camilla hospitalaria.

El ambiente artístico y los seguidores del reconocido actor Gerardo Romano vivieron horas de profunda incertidumbre y preocupación durante la tarde de este martes. El protagonista de grandes éxitos de la televisión y el teatro sacudió las redes sociales al compartir imágenes y un video recostado en una camilla hospitalaria, lo que encendió de inmediato todas las alarmas sobre su estado de salud, considerando que tiempo atrás hizo público su diagnóstico de Parkinson.

En el material que subió a su cuenta oficial de Instagram, se podía ver a Romano con indumentaria de paciente, tapado con una manta y conectado a una vía periférica. Fiel a su estilo combativo y de firmes convicciones políticas, el actor miró a cámara en un breve video, levantó los dedos haciendo la histórica “V” peronista y exclamó: “Viva Perón, carajo. Viva la Patria”. En cuestión de minutos, las publicaciones se llenaron de miles de mensajes de apoyo de colegas y fanáticos que le deseaban una pronta recuperación.

La aclaración de Carlos Rottemberg: “Era un estudio previsto”

Ante la catarata de especulaciones y la falta de precisiones en los posteos del actor, el prestigioso productor teatral Carlos Rottemberg dialogó en exclusiva con Teleshow para llevar tranquilidad absoluta y poner fin al misterio que rodeaba la internación.

El empresario descartó de plano cualquier cuadro de urgencia o descompensación repentina: “Era un estudio previsto”, clarificó, detallando que la presencia de Gerardo Romano en el centro médico respondía estrictamente a una rutina clínica que ya tenía agendada con anticipación. Las postales que lo mostraban lúcido y usando su teléfono celular reflejaban, justamente, que se encontraba bajo un control médico controlado y sin ninguna complicación de gravedad.

Hay función: la obra “El Secreto” sigue en cartelera sin cambios

Para terminar de sepultar los rumores alarmistas, el productor llevó alivio a los amantes del teatro al confirmar que el bache de salud no alterará en lo más mínimo los compromisos laborales del artista. “Mañana hará teatro”, sentenció Rottemberg, asegurando que la función programada de El Secreto —la exitosa obra que Romano encabeza junto a Ana María Picchio, Rodrigo Noya y Gabriela Sari— se llevará a cabo de manera completamente normal.

Cabe recordar que el propio actor se ha sincerado en varias oportunidades sobre cómo la actuación actúa como su principal cable a tierra para sobrellevar el Parkinson: “A fuerza de hablar de las ansiedades del personaje de ficción, algo desaparece, se desplaza tu propia ansiedad existencial”, había confesado hace unos meses en una íntima entrevista radial. Con los estudios de rutina completados con éxito, el “Judío” está listo para volver a subirse a las tablas y reencontrarse con su público.