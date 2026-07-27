Susana Giménez y su “metida de pata” con Tini y De Paul

En medio de una charla con Marley, la diva de la televisión confirmó la fecha exacta en la que la cantante y el futbolista darían el “sí”. El insólito momento que detonó las redes sociales.

En el universo del espectáculo, mantener una primicia bajo llave suele ser una tarea titánica, y más aún cuando involucra a dos de las figuras argentinas con mayor proyección internacional. Sin embargo, lo que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul venían resguardando con estricto hermetismo terminó saliendo a la luz de la manera menos pensada: un rapto de espontaneidad en pleno aire televisivo por parte de Susana Giménez. La revelación tuvo lugar durante una emisión de Por el Mundo (Telefe), mientras la diva compartía pantalla con Marley. Fiel a su estilo distendido y sin filtro, la icónica conductora no dudó en soltar un dato reservado que dejó atónito tanto a su compañero de conducción como a la audiencia que seguía la transmisión.

La frase que encendió las alarmas

Todo comenzó como una conversación casual. Marley recordó ante las cámaras un cruce reciente con el entorno más cercano del volante de la Selección Argentina. “Nos encontramos con los papás de De Paul el otro día. Estaban con los dos hijos de él en un restaurante. Ahora está reenamorado de Tini”, comentó el conductor, contextualizando el buen momento afectivo que atraviesa el jugador.

Lejos de dejar pasar el comentario o limitarse a una respuesta de cortesía, Susana fue directo al grano y lanzó la bomba informativa: “Están muy… Se casan ahora, el 19 de diciembre. Hacen muy linda pareja”.

La naturalidad con la que la diva enunció el día del enlace dejó en evidencia que para ella no se trataba de un rumor, sino de una certeza compartida en la intimidad. En cuestión de segundos, la sorpresa de Marley se trasladó al entorno digital, donde el fragmento del video se viralizó de forma masiva, desencadenando una ola de especulaciones y comentarios entre los fanáticos.

Pistas que cobran sentido

Si bien la pareja había evitado dar confirmaciones oficiales sobre sus planes a largo plazo, lo cierto es que la versión sobre un inminente paso por el altar venía cobrando fuerza en el ambiente mediático desde hacía meses.

Los seguidores más atentos ya habían detectado guiños sutiles en las últimas presentaciones públicas de la artista. Durante uno de los conciertos de su gira Futttura, el público comenzó a corear masivamente el eufórico canto “¡Que se casen!”. Lejos de esquivar la insinuación o mostrarse evasiva, la intérprete respondió con una sonrisa cómplice y un gesto de asentimiento con la cabeza que, en su momento, fue interpretado como una simple muestra de afecto hacia sus fans, pero que hoy cobra un significado totalmente diferente a la luz de la revelación de Susana.

Con la fecha aparentemente fijada para el 19 de diciembre, solo resta esperar cómo reaccionarán los protagonistas ante la divulgación involuntaria de su fecha de boda, y si finalmente decidirán compartir los detalles de lo que promete ser uno de los eventos del año.