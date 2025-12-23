Suna sale libre y Ferit y Abidin vuelven a hacer de las suyas como en los viejos tiempos en Amor a Cualquier Precio

Mientras Ferit, Seyrán y Abidin avanzan en una investigación contrarreloj para liberar a Suna, un plan arriesgado busca desenmascarar a la temida Gran Dama en el suceso turco de las noches de Mendoza, Amor a Cualquier Precio.

La tensión crece capítulo a capítulo en Amor a Cualquier Precio, con engaños, falsas confesiones y estrategias límite que ponen en jaque a todos los protagonistas por El 9 Televida. Mientras Seyran encuentra un dato clave para ayudar a su hermana, Ferit y Abidin, como si el tiempo y nada hubiese pasado, vuelven a hacer de las suyas.

La investigación por la muerte de Aysen entra en una etapa decisiva en Amor a Cualquier Precio. Convencidos de que Suna es inocente, Ferit, Seyrán y Abidin se lanzan a una búsqueda desesperada de pruebas que puedan liberarla de la acusación de asesinato. En ese camino dan con el enfermero del hospital, quien habría recibido dinero para realizar un “trabajo” encargado por la temida Gran Dama, una figura cada vez más oscura y poderosa.

La clave aparece cuando Seyrán conoce a una abuela que documentó el parto de su nieto y, sin saberlo, también registró los pasillos del hospital donde estaba internada Aysen. Al revisar las grabaciones junto a Ferit, confirman que el enfermero ingresó a la habitación y luego recibió un paquete de un origen todavía desconocido. Una prueba que podría cambiar el rumbo del caso.

En paralelo, y gracias a una maniobra silenciosa, el padre de Ferit y Ifakat logran convencer a Sefika para que declare ante el juez que fue obligada por la Gran Dama a acusar falsamente a Suna. Sin embargo, cuando todo parecía señalar a la familia de Abidin, uno de los hombres de Çiçek se entrega y se autoincrimina como el asesino de Aysen, una confesión que despierta la furia de Ferit, convencido de que se trata de una mentira armada.

Lejos de rendirse, Ferit pone en marcha un plan extremo. Con ayuda de su abuelo y la fiscalía, acuerda junto a Abidin fingir una pelea en un bar para terminar detenidos y compartir celda con Sadik, a quien buscan presionar para que diga la verdad. Pero la Gran Dama no está dispuesta a permitirlo: visita a su hijo con un abogado y le ordena guardar silencio absoluto, especialmente para que Abidin nunca descubra lo que realmente ocurrió.

Con pruebas ocultas, trampas peligrosas y secretos a punto de estallar, Amor a Cualquier Precio sigue consolidándose como el gran suceso turco de las noches de Mendoza, por El 9 Televida.