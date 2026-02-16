Subasta fatal y un ganador inesperado en la noche más tensa de MasterChef Celebrity

La “semana del terror” alcanzó su punto máximo en la pantalla de El 9 Televida con una jornada donde el tiempo fue la moneda de cambio. Entre proteínas exóticas y estrategias despiadadas para perjudicar al rival, solo un participante logró alzarse con la victoria mientras el resto quedó al borde de la eliminación.

La noche del domingo en MasterChef Celebrity no fue apta para cardíacos. Bajo la conducción de Wanda Nara, los seis participantes se enfrentaron a una subasta de ingredientes que transformó la cocina en una verdadera sala de apuestas. Seis famosos —El “Chino” Leunis, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Andy Chango, Claudio “Turco” Husaín y Marixa Balli— partieron con 90 minutos cada uno y tuvieron que dedicar parte de ese tiempo a conseguir ingredientes restringidos, que tampoco estaban a la vista, sino que se iban descubriendo de a poco.

La estrategia desempeñó un papel fundamental y contó con Claudio “Turco” Husaín como el gran desestabilizador de la velada. El exfutbolista apostó minutos en cada ronda no solo por los ingredientes, sino con el objetivo deliberado de vaciar las cuentas de sus compañeros. El más afectado por esta táctica fue Andy Chango, quien terminó con apenas 30 minutos para cocinar sus cachetes de abadejo tras una puja feroz. Por su parte, Marixa Balli prefirió la cautela y se quedó con la bondiola de jabalí y el mayor tiempo disponible, mientras que Emilia Attias intentó equilibrar su balanza con las trillas, bajo la mirada atenta y exigente de Damián Betular.

Pese a tener todo en su contra y el reloj marcando una cuenta regresiva asfixiante, el milagro ocurrió en la estación de Andy Chango. El músico sorprendió a Donato de Santis y al resto del jurado con un plato que superó todas las expectativas, demostrando que la presión puede ser el mejor aliado del instinto. Su desempeño lo consagró como el mejor de la noche, logrando una salvación épica que lo alejó de la zona de peligro. Fue el único que pudo celebrar en una gala donde el mercado relámpago de tres minutos terminó de descolocar a quienes no tenían un plan de acción claro.

Lamentablemente, el sabor no fue suficiente para el resto de los famosos. El jurado fue implacable y determinó que el desempeño general no alcanzó los estándares requeridos para esta instancia de la competencia. Como consecuencia, Marixa Balli, el Chino Leunis, el Turco Husaín, Emilia Attias y Evangelina Anderson recibieron el temido delantal negro.

Ahora, este grupo de estrellas deberá enfrentarse en la gala de última chance, donde cualquier error mínimo significará el final del camino en el reality. La tensión es total y el margen de error ha desaparecido por completo en las cocinas del reality de El 9 Televida. No te pierdas la gala de eliminación de este lunes feriado de cara a la final.