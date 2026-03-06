“Soy bueno, pero no bolu…”: una foto filtrada y el contundente mensaje de Ian Lucas sobre el romance más sospechado de MasterChef Celebrity

Tras semanas de desmentidas por parte de la modelo, apareció una imagen que los mostró a los besos y desató un escándalo nacional. El influencer rompió el silencio con un descargo cargado de dolor donde confesó sentirse usado y despreciado por la ex de Martín Demichelis.

El mundo del espectáculo quedó conmocionado este jueves cuando se filtró la prueba definitiva que unió sentimentalmente a Ian Lucas y Evangelina Anderson. A pesar de que la modelo negó rotundamente el vínculo en reiteradas entrevistas y aseguró que todo se trató de un invento de los fans de MasterChef Celebrity, la periodista Yanina Latorre mostró una fotografía donde se los vio besándose apasionadamente. Esta evidencia dejó sin palabras a la modelo y validó los rumores que sus propios compañeros de certamen alimentaron durante meses en los programas de chimentos.

Cansado de la situación, el joven influencer de 26 años utilizó sus redes sociales para realizar un durísimo descargo donde expuso su verdad. Ian Lucas manifestó sentir una profunda vergüenza y tristeza por verse expuesto en algo tan personal, pero aclaró que no pudo seguir callando frente a tanto destrato. “Soy bueno, pero no bolu…”, lanzó de forma contundente, dejando en claro que su paciencia se agotó ante las constantes mentiras de Anderson, quien incluso llegó a eliminar comentarios del joven en sus perfiles públicos para ocultar el rastro de la relación.

En sus declaraciones, el Youtuber recordó que lo que vivieron fue real y genuino, lejos de cualquier estrategia de marketing o búsqueda de contenido para el reality. Ian Lucas reveló que acumuló varios disgustos debido a la actitud de la modelo, quien prefirió desmerecer el vínculo cada vez que tuvo oportunidad. Según el joven, la historia siempre fue muy distinta a la versión oficial que Evangelina sostuvo en programas como Cortá por Lozano, donde ella insistió en que la diferencia de edad y sus situaciones personales hacían imposible un romance.

Finalmente, el creador de contenido decidió ponerle punto final a este capítulo de su vida para seguir adelante con tranquilidad. Aunque se sintió usado por la modelo, Ian Lucas afirmó que eligió quedarse con lo bueno de lo que compartieron, pero no permitió que se siguiera ensuciando su nombre con desmentidas públicas.

Los seguidores de Mendoza siguieron minuto a minuto este escándalo que mezcló las hornallas de la televisión con el despecho en las redes sociales, consolidando una de las polémicas más fuertes del año en la pantalla de El 9 Televida.