“Sos una mala persona”: el feroz cruce entre Charlotte Caniggia y Solange Abraham en Gran Hermano

En una jornada donde la tensión no dio tregua, la mediática salió al cruce para defender a Sebastián Cola y terminó envuelta en un fuerte cara a cara contra la tucumana, quien no dudó en catalogarla de “quilombera, bizarra y grasa”.

La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de las noches de El 9 Televida, atraviesa momentos de altísima rispidez. Durante la emisión de este lunes 27 de julio, Charlotte Caniggia y Solange Abraham protagonizaron un escandaloso ida y vuelta verbal durante una dinámica de la casa que dejó expuestas las grietas irreparables en el grupo.

El conflicto estalló cuando Charlotte decidió intervenir de forma tajante para frenar los cuestionamientos hacia su gran aliado dentro del certamen, Sebastián “Cola” Almeida, quien horas más tarde abandonaría la casa por decisión del público.

Ataque cruzado: “Jugás sucio y sos una forra”

Sin medias tintas, la hija de Mariana Nannis encaró directamente a Solange frente al resto de los participantes: “Voy a defenderlo. Lo querés ensuciar. Él nunca habla mal de nadie, no sé por qué lo atacan tanto. La única que quiere ensuciar a la gente sos vos, Sol, porque jugás sucio”.

La discusión escaló rápidamente cuando Charlotte le echó en cara actitudes previas hacia otros compañeros de convivencia: “El día que expusiste a Manu diciendo que lloraba de mentira por su perro muerto, sos una forra, jugás sucio. Ojalá que te vayas vos, por sucia de m… Jugás feo y sos mala persona. Ya a dos hombres quisiste dejarlos mal parados. A mi amigo no lo vas a dejar mal parado.

La dura respuesta de Solange: “Sos una planta y una mujer muy insegura”

Lejos de recular, la exparticipante tucumana tomó la palabra y disparó sin rodeos contra la personalidad de Caniggia en el reality: “A mí me parecés una planta y una mujer muy insegura. Competís con las mujeres y qué coincidencia, siempre con las mujeres lindas. Sos una insegura. Por algo es que afuera tampoco tenés amigas”.

Siguiendo con su descargo, Abraham arremetió contra la figura pública de la mediática: “Si buscamos tu nombre en el diccionario, aparece ‘quilombera’ y ‘bizarra’, porque eso es lo que sos: quilombera, bizarra y grasa. Entonces conmigo no te metás porque sos una quilombera, una grasa, una bizarra y una envidiosa”.

Para cerrar el tenso episodio, Charlotte rearmó su postura apalancándose en la respuesta del público afuera: “Yo no soy nada envidiosa. La gente me conoce y me banca un montón. Soy transparente, nena, cosa que vos no sos. No sos transparente ni carismática. Sos un fantasma. Y ojalá te vayas por ensuciar a la gente”.

Reviví todos los cruces y el minuto a minuto de Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de El 9 Televida.