¿Sos fan de Star Wars? Este evento gratuito es para vos

La fuerza llega a Mendoza con una jornada especial para toda la familia: cosplay, música en vivo, foodtrucks, juegos retro y muchas sorpresas más.

Este sábado 4 de mayo, desde las 12 del mediodía, el parque Estación Benegas de Godoy Cruz se convertirá en el punto de encuentro para fanáticos de Star Wars, curiosos y amantes del cine.

Desde su estreno en 1977 con Una nueva esperanza, la saga de Star Wars ha marcado a generaciones y expandido su universo con películas, series, libros y cómics.

Día de Star Wars en Godoy Cruz

Este 4 de mayo, ese legado se vivirá en Godoy Cruz con un evento único para celebrar el lado luminoso (o el oscuro) de la fuerza.

El evento será conducido por el Payaso Chapote, que le pondrá humor y dinamismo a una jornada cargada de emociones, con múltiples actividades pensadas para que grandes y chicos vivan el universo creado por George Lucas como nunca antes.

Entre los imperdibles de la jornada se destacan los cosplayers que darán vida a personajes icónicos como Darth Vader, Yoda o Luke Skywalker, además de un concurso que premiará a los mejores disfraces.

También estará presente la banda Dark Force, que reinterpretará los temas clásicos de la saga en versión metal, sumando épica a la experiencia.

No faltarán los stands con merchandising oficial, indumentaria, objetos de colección y rarezas ideales para fans. A esto se suman foodtrucks con propuestas gastronómicas variadas y una zona de juegos arcade retro a cargo del grupo Amigos Gamers, para revivir la nostalgia de los videojuegos clásicos.

La entrada es libre y gratuita, y la propuesta promete una experiencia inmersiva para todas las edades.

¿Cómo nació el día de Star Wars?

Esta saga fue lanzada en 1977 y logró una popularidad tan grande que hoy en día sigue contando y sumando fanáticos a lo largo de todo el mundo.

Apenas en mayo del 2011 se instauró el 4 de mayo como el Día de Star Wars.

Este día fue seleccionado debido a la similitud fonética que tiene una de sus frases más icónicas: “May de force be with you”, que traducida al español es “Que la fuerza te acompañe”.

Suena muy parecida a “May the fourth (4th) be with you” o “Que el 4 de mayo te acompañe”.