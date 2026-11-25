Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años del fallecimiento de Diego Armando Maradona y el mundo del fútbol volvió a rendirle tributo en redes sociales. La AFA y la Selección Argentina encabezaron los mensajes con un video conmovedor y un comunicado sobre su legado, mientras que clubes clave en su historia como Argentinos Juniors, Boca, Napoli, Gimnasia, Lanús y Sevilla también recordaron al Diez.

A seis años de aquel 25 de noviembre de 2020 que conmocionó al planeta, la figura de Diego Armando Maradona sigue ocupando un lugar central en la memoria colectiva y en la identidad del deporte argentino. Este miércoles, distintas instituciones del fútbol local e internacional se sumaron a los homenajes para recordar al capitán campeón en México 1986.

El video de la Selección Argentina y el comunicado de la AFA

Desde las cuentas oficiales de la Selección Argentina y la Asociación del Fútbol Argentino, el tributo llegó por partida doble: una pieza audiovisual titulada “Seis años. Seguís entre nosotros” y un texto institucional bajo el lema “Maradona, una huella que el tiempo no borra”.

En el video, que alterna jugadas históricas con postales de la despedida popular de 2020, una narración repasa el paso del tiempo desde su partida: “Ya van seis años. Seis llorando. Seis recordando. Seis sin poder creerlo. Seis homenajeándote. Seis pensando qué dirías vos esta vez. Seis imaginando tu abrazo en cada gol. Seis reviviendo cada alegría que nos diste. Porque hay algo que nunca cambió. Seis años después seguís entre nosotros”, cerrando con una frase contundente: “Sos eterno, Diego”.

Por su parte, el escrito difundido por la entidad destacó el puente generacional que sostiene su figura entre quienes lo vieron jugar y los más jóvenes que conocen sus hazañas a través de relatos familiares y archivos, además de vincular su mística con la consagración de la tercera estrella en Qatar 2022: “Hay futbolistas que construyen grandes carreras y otros que, como Diego, terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un país”.

Los mensajes de los clubes que marcaron la vida de Diego

A lo largo de la jornada, las instituciones que formaron parte de su trayectoria como jugador y entrenador también publicaron sentidos mensajes en sus plataformas digitales:

Argentinos Juniors: el club de La Paternal donde debutó hace 50 años publicó una “Carta abierta para Diego” en X: “Acá empezó tu leyenda, la del Cebollita que levantó la Copa del Mundo. Y aunque todos te veneren como Maradona, para nosotros siempre vas a ser Pelusa”.

Boca Juniors: con imágenes de banderas, murales y tatuajes de los hinchas, el Xeneize escribió: “En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazón de los bosteros. Te extrañamos, Pelu”.

Napoli: la institución italiana con la que conquistó dos títulos de la Serie A compartió una postal del estadio que lleva su nombre junto a su año de nacimiento y el símbolo del infinito: “1960 – ∞”.

Gimnasia de La Plata: el último equipo que dirigió lo despidió con la frase “Diego para siempre” y el mensaje: “Nosotros también miramos al cielo pensando en vos y sonreímos. Te extrañamos, Diego”.