Sorpresa y emoción en Gran Hermano: la última eliminada se despidió tras 196 días y la casa ya tiene sus 4 candidatas

En una gala decisiva y con voto positivo del público, Yanina Zilli abandonó la casa más famosa del país al ubicarse en el quinto puesto de la competencia tras un mano a mano con Charlotte Caniggia. Con su salida, el reality definió a sus cuatro grandes finalistas y confirmó el cronograma completo camino a la gran final.

La instancia definitiva de Gran Hermano sumó este lunes por la noche un capítulo cargado de nerviosismo y emoción. A días de la coronación, el público eligió mediante su voto positivo quiénes debían continuar en juego, decretando la eliminación de Yanina Zilli tras 196 días de encierro. La exvedette quedó en el quinto puesto de la edición luego de medirse en un picante “versus” con Charlotte Caniggia.

Durante la gala, la conducción anunció paulatinamente a las participantes salvadas por la audiencia. La primera en asegurar su permanencia fue Yisela “Yipio” Pintos, una de las grandes favoritas del certamen, quien celebró el pase entre gritos sobre la alfombra del living. Minutos después, Luana Fernández fue confirmada como la segunda finalista tras superar casi ocho meses ininterrumpidos en la casa.

El tercer boleto hacia la gran definición quedó en manos de Solange Abraham, quien festejó visiblemente conmovida al superar la quinta colocación que había obtenido en su histórica participación en 2011.

El mano a mano y la despedida de Zilli

Con tres lugares ocupados, el tramo final de la gala se resolvió entre Charlotte Caniggia y Yanina Zilli. Aunque Caniggia confesó su temor por afrontar su primer duelo directo antes de la final, el sobre negro reveló finalmente el nombre de la exvedette, quien cosechó el 2,1% de los votos positivos acumulados.

Pese a la frustración de quedarse en la puerta de la definición, Zilli se despidió con alegría y gratitud hacia sus compañeras: “Me siento ganadora, llegué lejos y di lo mejor de mí. Fue un honor compartir esta casa con todas ustedes; voy a extrañar este lugar”, expresó al cruzar la puerta dorada, no sin antes dejarle un grito de aliento a Abraham: “¡Ganalo, Sol!”.

Cronograma confirmado para la recta final

Con la nómina de cuatro finalistas conformada por Yipio Pintos, Luana Fernández, Solange Abraham y Charlotte Caniggia, la producción dio a conocer la agenda decisiva de la semana:

Martes: se revelará qué familiar o visita invitada ganará el viaje a Bariloche.

Miércoles: se llevará a cabo una nueva gala de eliminación que dejará solo a tres finalistas en carrera.

Jueves: las competidoras verán en vivo los videos de los castings que realizaron antes de ingresar al reality.

Domingo: cena especial dentro de la casa junto a la conducción para palpitar la gran final.

Todas las instancias del tramo definitivo y las repercusiones de la eliminación se podrán seguir a través de elnueve.com y la pantalla de El 9 Televida.