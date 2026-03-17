Sorpresa total: Reese Witherspoon paseó por Buenos Aires y disfrutó de la alta cocina local

La actriz y productora estadounidense Reese Witherspoon está en Argentina y, aunque intentó mantener un perfil bajo, su presencia no pasó desapercibida. La ganadora del Oscar fue vista disfrutando de la gastronomía porteña en uno de los restaurantes más prestigiosos de Recoleta, confirmando que la estrella de “Legalmente Rubia” eligió nuestro país para una escapada inolvidable.

Nadie lo esperaba, pero la noticia sacudió las redes este martes. La actriz y productora estadounidense Reese Witherspoon está en Argentina y, aunque intentó mantener un perfil bajo, su presencia no pasó desapercibida. La ganadora del Oscar fue vista disfrutando de la gastronomía porteña en uno de los restaurantes más prestigiosos de Recoleta, confirmando que la estrella de “Legalmente Rubia” eligió nuestro país para una escapada inolvidable.

La confirmación del desembarco de la artista llegó a través de las redes sociales de Roux, el reconocido restaurante del chef Martín Rebaudino. El establecimiento compartió una imagen de la actriz sonriente junto al chef, agradeciendo su calidez y su visita. “¡Un honor haber recibido a @reesewitherspoon en nuestra casa!”, publicaron desde la cuenta oficial del local, donde la blonda disfrutó de una propuesta de alta cocina que se destaca por utilizar productos de excelencia de distintas regiones del país.

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Aunque todavía no trascendieron los motivos oficiales de su viaje, los fanáticos ya empezaron a reportar avistamientos en otros puntos icónicos de Buenos Aires. En la red social X, varios usuarios aseguraron haberla cruzado caminando por las coloridas calles de La Boca y recorriendo las salas del MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), donde habría pasado totalmente inadvertida para el gran público hasta que se viralizó su foto en el restaurante.

Reese, que además de actriz es una de las productoras más poderosas de la industria actual, eligió un lugar que es marca registrada de la técnica y la sensibilidad culinaria. El paso de la celebrity por Argentina encendió las alarmas de los “caza autógrafos”, aunque ella se mostró relajada y disfrutando de un momento especial lejos de los flashes de las alfombras rojas.

Mientras se esperan más detalles sobre su itinerario —y si su viaje incluye alguna visita a los viñedos de Mendoza—, la presencia de Witherspoon se convirtió en el tema del día. La actriz que nos conquistó con personajes icónicos ahora se encuentra descubriendo los sabores y la cultura de nuestro país, demostrando que, para disfrutar de una buena comida argentina, no hace falta ningún abogado, solo un buen paladar.