¡Sorpresa total en MasterChef Celebrity! Wanda Nara dejó la conducción para cocinar con Maxi López

En una gala cargada de nostalgia y tensión, la conductora abandonó su rol habitual para ponerse el delantal. Con la ayuda de Migue Granados en el micrófono y el regreso de figuras icónicas, las hornallas del reality de cocina vivieron una jornada inolvidable.

La tarde de MasterChef Celebrity comenzó con una energía diferente. Wanda Nara anunció que no habría medallas en juego, sino un beneficio vital: evitar el delantal negro en la recta final hacia la gran definición. Los participantes de la velada, Maxi López, Agustín “Cachete” Sierra, Marixa Balli, Ian Lucas y el “Turco” Husaín, recibieron con sorpresa la consigna de los jurados. Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis exigieron la réplica exacta de una tarta Banoffee, el postre británico favorito de Lady Di, con la dificultad extrema de seguir la receta únicamente en pantallas móviles, pero tendrían ayuda extra… y mirá lo que se generó en la pantalla de El 9 Televida.

El verdadero estallido se produjo cuando Wanda Nara decidió que ella también quería ser protagonista de la cocina. Ante la mirada atónita del jurado, la conductora llamó a Migue Granados para que oficiara de reemplazo en la conducción mientras ella se calzaba el delantal blanco. “Estudiá cómo serrucharme, si es que podés”, le lanzó la mediática entre risas al humorista, quien aceptó el desafío de comandar el ciclo, aunque confesó sentirse ignorado por los participantes en medio del caos culinario.

La gala también contó con el regreso de “ayudantes de lujo” de ediciones pasadas. Roberto Moldavsky se unió al Turco Husaín, Tomás Fonzi trabajó con Cachete Sierra, Vicky Xipolitakis asistió a Ian Lucas y el “Mono” de Kapanga apuntaló a Marixa Balli. Por su parte, Mica Viciconte actuó como un comodín rotativo, sumando presión a una cocina donde, según sus propias palabras, “no hay compañerismo, tenés que ganar”. Pero todas las miradas se centraron en la dupla de Wanda Nara y Maxi López, quienes bromearon sobre hacer una versión “low cost” de su propia torta de bodas.

La química entre la nueva dupla de cocineros dejó frases memorables. Mientras el exjugador de fútbol lidiaba con los nervios de la pastelería, Wanda le pidió que se relajara: “¡A vos te tocó una jugadora de la Champions!”, le recordó, comparando su destreza con la de Ronaldinho. El suspenso quedó en lo más alto tras el cierre de la emisión, dejando a la audiencia de El 9 Televida expectante por los resultados de una prueba donde el orgullo y la estrategia pesaron tanto como el caramelo y la crema.