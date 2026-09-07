Sorpresa total en Gran Hermano: el último ganador ingresó de incógnito y les dejó un mensaje personalizado a cada jugadora

En una gala de domingo atravesada por la sensibilidad y la inminente definición del reality, Tato Algorta sorprendió a la casa más famosa del país. El campeón de la edición anterior ingresó camuflado durante un “Congelados”, dejó la misteriosa valija dorada y retiró el trofeo de la competencia, no sin antes dedicarle un análisis individual a Charlotte Caniggia, Sol Abraham, Luana Fernández, Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos.

La cuenta regresiva para la gran final de Gran Hermano en la pantalla de El 9 Televida entró en su fase decisiva. Este domingo por la noche, durante la última cena de nominados de la temporada, la rutina del encierro se vio alterada cuando sonó el teléfono rojo y el Big Brother ordenó la inmediata inmovilización de todas las participantes con la dinámica de “Congelados”.

Instantes después, un hombre vestido íntegramente de negro y con la cara cubierta por una máscara irrumpió en la casa portando una valija dorada que ubicó junto al televisor principal. Tras recorrer los ambientes, el misterioso visitante se dirigió hacia el pedestal del premio, agarró la estatuilla dorada y se quitó la máscara en el living, revelando la identidad de Tato Algorta, el último ganador del reality.

“Van a salir y van a querer volver”

Ante la mirada inmóvil y emocionada de las cinco candidatas, Algorta aprovechó sus minutos en pantalla para transmitirles tranquilidad y aconsejarlas sobre el impacto que provocará el afuera tras el aislamiento: “Vine a traerles la valija y un mensaje en esta casa que para mí es tan importante. Yo sé que deben estar con un montón de nervios sobre qué va a pasar, porque saben que la vida les va a cambiar. Pero lo único que les digo es que disfruten este momento; van a salir y van a querer volver. Esta casa es sanadora y les queda muy poco”, les expresó conmovedoramente.

El mano a mano con cada finalista y la retirada del trofeo

Antes de abandonar el lugar, el exparticipante se tomó el tiempo de dedicarle unas palabras personalizadas a cada una de las sobrevivientes de la competencia:

Sol Abraham: “Lo diste todo, fuiste jugadoraza, la rompiste y no paraste un segundo de jugar. Es momento de disfrutar” .

Luana Fernández: “Una genia, fuiste al frente, auténtica y te la bancaste guiándote por lo que sentiste” .

Yisela “Yipio” Pintos: “Otra jugadoraza sin duda, tuviste tus momentos altos y regulares, pero diste todo” .

Charlotte Caniggia: “Entraste un poco más tarde, pero fuiste un personajón, siempre auténtica” .

Yanina Zilli: “Show puro, sos una genia y súper divertida. Hermoso el mensaje que estás dando al darte esta oportunidad”.

Para finalizar, Tato las definió como “cinco mujeres espectaculares que merecen ganar”, volvió a colocarse la máscara y atravesó la puerta dorada llevándose consigo el trofeo que se entregará en la gala decisiva. Todas las instancias, las reacciones tras la visita y el camino hacia la coronación, vivilo en El 9 Televida.