Sorpresa en Santiago del Estero: nació una bebé de más de 6 kilos

Su madre, Yohana, relató que el parto fue riesgoso pero exitoso. El caso se viralizó en redes sociales y abrió el debate sobre la macrosomía fetal y los desafíos que implica para la salud materna e infantil.

El nacimiento de Nazarena, una bebé de 6,5 kilos, generó asombro en el personal médico del Centro Integral de Salud Banda, en Santiago del Estero. La pequeña nació en la semana 38 de gestación y rápidamente fue apodada la “superbebé santiagueña” por la magnitud de su peso, muy superior al promedio habitual de entre 3 y 3,5 kilos.

Su madre, Yohana, contó que el parto fue considerado de riesgo por los especialistas. “Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien”, expresó en un video difundido en redes sociales. La mujer ya había tenido hijos con pesos superiores al promedio, de 3,8 y 4 kilos, lo que anticipaba la posibilidad de un nacimiento fuera de lo común.

El personal médico destacó que Nazarena superó ampliamente el umbral de los 4 kilos, considerado como macrosomía fetal, una condición que puede aumentar las complicaciones durante el parto. Sin embargo, tanto la madre como la niña evolucionan favorablemente bajo controles médicos de rutina. “La bebé está perfectamente”, aseguró Yohana desde el área de maternidad.

La noticia se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok, donde el video del nacimiento superó las 460 mil reproducciones. Miles de usuarios celebraron el hecho con mensajes de apoyo y felicitaciones. “Impresionante… realmente una súper bebé”, escribió una usuaria, mientras otros destacaron que se trataba de “una bendición de Dios”.

Desde el punto de vista médico, la macrosomía fetal afecta entre el 8% y el 10% de los nacimientos a nivel mundial. Los especialistas explican que puede estar vinculada a factores genéticos, antecedentes familiares y condiciones como la diabetes gestacional. En este caso, el seguimiento médico permitió que el parto se desarrollara con éxito, pese a los riesgos.

El nacimiento de Nazarena abrió el debate sobre la importancia de los controles prenatales y la preparación de los equipos de salud para enfrentar situaciones poco frecuentes. La experiencia de Yohana y su hija se convirtió en un ejemplo de cómo la atención médica adecuada puede garantizar un desenlace positivo.