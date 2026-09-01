Sorpresa en MasterChef Celebrity: Lola Latorre confirmada para la nueva temporada, pero en qué rol

Mientras la producción termina de delinear los nombres de los famosos que competirán en las hornallas de la pantalla de El 9 Televida, la hija de Yanina Latorre cerró su desembarco para encabezar las coberturas e interacciones digitales del certamen gastronómico.

La trastienda de MasterChef Celebrity 2026 se mueve a paso firme mientras se acerca el final de Gran Hermano: Generación Dorada. Con la conducción ratificada de Wanda Nara, el certamen de cocina más famoso del país no solo prepara la nómina de participantes que competirán ante el jurado, sino que también termina de definir las figuras que acompañarán el fenómeno en la pantalla de El 9 Televida y sus plataformas digitales.

En las últimas horas se conoció una de las incorporaciones clave para la cobertura en vivo: Lola Latorre. La joven influencer y conductora desembarca por primera vez en la señal para ponerse al frente del streaming react, la transmisión en simultáneo donde se analizará minuciosamente cada plato, gala y cruce del reality.

Una apuesta fuerte para el universo digital

La primicia sobre la llegada de la hija de Yanina Latorre a la franquicia culinaria fue revelada en Bondi Live por Pepe Ochoa, quien dio detalles del rol que cumplirá la joven en el panel digital de Streams Telefe: “Tengo a la primera confirmada para el react de MasterChef. Va a desembarcar en la plataforma para ser parte del panel del programa”, anticipó Ochoa sobre el nuevo desafío de Lola, quien cuenta con experiencia previa tras su paso por señales de streaming como La Casa.

De esta forma, la producción busca replicar y potenciar la interacción con la audiencia joven que ya fue un éxito en entregas anteriores, a la espera de completar el equipo de compañeros que la escoltarán noche a noche.

Los famosos confirmados para las hornallas

Mientras Lola Latorre calienta motores para las reacciones en vivo, la nómina de participantes famosos para la temporada 2026 promete dar que hablar en El 9 Televida.

Entre los nombres estelares ya confirmados se destacan Luck Ra, L-Gante, Lizy Tagliani y Josefina “La China” Ansa. A ellos se sumaron recientemente dos figuras de fuerte impacto mediático: la ex Gran Hermano Julieta Poggio y el conductor e influencer Grego Rossello.