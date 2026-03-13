Sorpresa en la gala de Gran Hermano con una nueva eliminación que sacudió a los grupos

La casa más famosa del país vivió una noche de definiciones extremas. En una gala cargada de nerviosismo y tras la reciente expulsión disciplinaria de la semana, los televidentes mendocinos fueron testigos de una salida que nadie esperaba y que dejó el tablero tambaleando.

La casa más famosa del país vivió una noche de definiciones extremas en Gran Hermano, por la pantalla de El 9 Televida, donde el público dictó sentencia mediante el voto positivo. En una semana marcada por la expulsión de Carmiña Masi, el reality de la Generación Dorada despidió a su tercera eliminada por decisión del público, aunque la tranquilidad duró poco: la placa positiva se volvió a abrir de inmediato y el próximo lunes otro jugador deberá abandonar la casa más famosa del país.

La tensión se apoderó del living cuando Santiago del Moro comenzó a revelar los resultados de la votación positiva por la pantalla de El 9 Televida. Uno a uno, los sobres dorados fueron sacando de peligro a Franco Poggio, Mavinga, Nazareno Pompei y Emanuel Di Gioia, quienes recibieron el primer alivio de la noche. Minutos más tarde, el conductor anunció que Kennys Palacios, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Franco Zunino y Martín Rodríguez también contaban con el apoyo suficiente para desarmar sus valijas y continuar en la competencia.

La definición final quedó en manos de un trío que mantuvo el aliento contenido hasta el último segundo: Brian Sarmiento, Nick Sícaro y Carlota Bigliani. Finalmente, se conoció que la reemplazante de Divina Gloria fue la menos votada por los televidentes, alcanzando apenas el 1,3% de los votos positivos. De esta manera, Carlota Bigliani se convirtió en la nueva eliminada, despidiéndose con la calidez que la caracterizó durante su breve pero intensa estadía en la casa más vigilada de la Argentina.

La salida de Carlota no trajo paz al resto de los nominados. En un giro que descolocó a los hermanitos, la producción decidió que la placa positiva permanezca abierta para los once jugadores que quedaron en competencia, quienes deberán someterse nuevamente al veredicto popular para definir la próxima baja del lunes 16 de marzo.

De esta manera, figuras como Brian Sarmiento, Danelik, Emanuel y la propia Mavinga vuelven a estar en el centro de la escena, sabiendo que cualquier paso en falso este fin de semana puede ser letal. Los seguidores de El 9 Televida ya empezaron a movilizarse en redes sociales para salvar a sus favoritos, mientras dentro de la casa la desconfianza crece.

El próximo lunes se completará esta doble eliminación que promete limpiar la casa de aquellos que no logran conectar con el corazón de una audiencia que se volvió más exigente que nunca.