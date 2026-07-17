Sorpresa en Gran Hermano: un nuevo eliminado dejó la casa en una placa positiva y estalló una placa de 6 nominados

En una gala de extrema tensión conducida por Santiago del Moro, “JC” quedó fuera de juego en un versus infartante frente a Alejandra Majluf. Además, los participantes volvieron a nominar y hay seis jugadores en la cuerda floja.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de las noches de El 9 Televida, está al rojo vivo y no da tiempo para los lamentos. En una semana frenética que había comenzado el lunes con la polémica salida de Manuel Ibero, este jueves por la noche se vivió una nueva gala de eliminación totalmente atípica que dejó a todos con la boca abierta y reconfiguró por completo el mapa de las estrategias.

Bajo un formato de placa positiva —donde el público emitía sus votos para salvar a sus favoritos y no para expulsar—, los participantes que menos apoyo cosecharon del exterior quedaron en la cuerda floja. Tras las salvaciones consecutivas de Sebastián Cola, Matías Hanssen y Mariela Prieto, el destino dictaminó un versus final entre dos de los ingresantes más recientes: Juan Carlos “JC” López y la actriz Alejandra Majluf.

La calma y la profunda frase de JC en su despedida

Minutos antes de la medianoche, Santiago del Moro apareció en la pantalla del living para anunciar el veredicto definitivo del “supremo”. “Y sale, se va ya mismo, abandona la competencia, deja la casa más famosa… ¡se va de Gran Hermano… JC!”, exclamó el conductor.

A diferencia de otras salidas cargadas de gritos y reproches, el hombre de las mil anécdotas se despidió con una templanza admirable y caminó hacia la puerta dejando una fuerte reflexión para los que se quedan en competencia: “Disfruten, viva la vida, viva el amor, sean felices, disfruten este proceso. Recuerden que no siempre el fin justifica los medios. Que gane el mejor”, lanzó JC a modo de consejo (y sutil advertencia) para sus compañeros.

Complot, nominación espontánea y una placa multitudinaria

Sin embargo, los participantes no tuvieron tiempo de procesar la salida. Inmediatamente después de la eliminación, Gran Hermano los llamó uno por uno al confesionario para una nueva e intensa ronda de votaciones de cara a la semana 21.

La gala de nominación dejó tela para cortar. Sol Abraham madrugó a todos, clavó la nominación espontánea y le dio 3 puntos a Emanuel Di Gioia y 2 a Yisela “Yipio” Pintos. Por otra parte, la producción decidió anular los votos de Yanina Zilli a causa de Manuel Ibero.

De esta manera, quedó conformada una pesada placa negativa de seis integrantes que se someterá al voto del público:

Emanuel Di Gioia (el más votado de la noche por sus cruces internos).

Yisela “Yipio” Pintos

Sebastián Cola (quien sumó votos de “La Pincoya” y empieza a tambalear por su cercanía a Charlotte Caniggia).

Sol Abraham

Yanina Zilli

Matías Hanssen

Una gala de eliminación histórica: post final del Mundial

Debido al cruce de calendarios y la expectativa total por el partido decisivo entre Argentina y España, Santiago del Moro confirmó una modificación importante en las galas: la eliminación se mudará directamente al lunes 20 de julio.

De esta manera, los seis nominados deberán convivir con la valija hecha durante todo el fin de semana, cruzados por los nervios de la final de la Scaloneta y sabiendo que el lunes uno de ellos abandonará el juego para siempre.

Viví todo Gran Hermano en la pantalla de El 9 Televida.