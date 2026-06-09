Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada: ¿quién fue eliminado de la casa este lunes 8 de junio?

Santiago del Moro abrió el sobre en una noche de máxima tensión. Tras un cambio drástico en las votaciones, la placa final se definió en un vibrante mano a mano entre Brian Sarmiento y Franco Zunino.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de sus galas de eliminación más intensas y sorpresivas de la temporada 2026. Conducida por Santiago del Moro en la pantalla de El 9 Televida, la noche de este lunes 8 de junio estuvo marcada por la estrategia, las alianzas cruzadas y un veredicto del público que dejó en shock a los convivientes: Brian Sarmiento quedó fuera de juego por segunda vez.

El exfutbolista de Racing y Newell’s, que había logrado reingresar al certamen semanas atrás gracias al ansiado Golden Ticket, no logró superar una placa altamente competitiva y debió abandonar la casa más famosa del país. Su salida reconfigura por completo los bandos dentro del reality y le permitirá, en el plano personal, reencontrarse con su pareja Danelik Galazan y continuar con su objetivo de trabajar para viajar a ver a sus hijas.

Una placa al rojo vivo y un cambio de reglas que descolocó a todos

La semana previa a la gala estuvo cargada de fuertes cruces, peleas al borde de las piñas e incluso momentos hot que mantuvieron el clima a punto de ebullición. Para colmo de males para los estrategas, la producción implementó un cambio de juego rotundo: la nominación comenzó siendo positiva y se transformó en negativa a solo 24 horas del cierre de las urnas telefónicas, alterando los planes de todos los participantes.

La placa original arrancó con cinco nombres en la cuerda floja: Matías Hanssen, Juanicar, Gisela “Yipio” Pintos, Brian Sarmiento y Franco Zunino. Sin embargo, la teleaudiencia rápidamente empezó a rescatar a sus favoritos:

Matías Hanssen: Fue el primer salvado de la noche con un arrollador apoyo, registrando apenas el 0.5% de los votos en contra.

Juanicar, consolidado como uno de los grandes candidatos del público para ganar esta edición de Generación Dorada, celebró su continuidad al recibir solo el 2,46% de los votos.

El mano a mano final: la caída del “Ricotero” frente a Zunino

Hacia el final de la emisión, la definición se concentró en un triángulo de máxima tensión entre Yipio, Brian y Zunino. Contra muchos pronósticos de los analistas del juego, Yipio salió de placa, dejando el escenario listo para un duelo directo entre los antiguos aliados.

Brian Sarmiento y Franco Zunino comenzaron el certamen compartiendo estrategias y formando parte del mismo grupo. No obstante, el regreso de Brian alteró la convivencia y la relación se rompió por completo. Dentro de la casa, la mayoría de los participantes deseaba la continuidad de Zunino; incluso Catalina “Titi” Tcherkaski se posicionó abiertamente del lado de su rival para intentar “mufarlo”, una de las jugadas más comentadas en las redes.

Finalmente, Santiago del Moro anunció la decisión del público: Brian Sarmiento debió cruzar la puerta de salida, dejando sumergidas en una profunda tristeza a aliadas clave de sus últimos días como Solange Abraham, Cinzia Francischiello y la histórica Tamara Paganini. En contraposición, la habitación de los “festejos” estalló con Andrea del Boca, Yipio y Juanicar a la cabeza.

Una despedida con disculpas y un mensaje de corazón

Lejos del resentimiento, el exfutbolista eligió retirarse con palabras de afecto e instó a sus compañeros a no tomarse el encierro de manera personal. “No se tomen las cosas de manera personal, ya que esto es un juego. No hubo nada en contra de ustedes y te pido disculpas, Juani”, expresó con franqueza, haciendo autocrítica sobre su primera etapa en el certamen donde “la casa lo desbordó”.

Con la salida de Brian, la lista de eliminados de Gran Hermano Generación Dorada 2026 sigue sumando nombres de peso en un tablero donde todavía resisten figuras de la talla de Charlotte Caniggia, Gladys “La Bomba” Tucumana o Emmanuel Di Gioia.

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