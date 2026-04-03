¡Sonó el teléfono dorado en Gran Hermano! La jugada maestra de Cinzia que mandó a Andrea del Boca a una “noche romántica” con su enemigo

Este jueves, el sonido del teléfono dorado paralizó a los participantes y desató una carrera frenética que terminó con Cinzia Francischiello como la gran ganadora. Sin embargo, el beneficio escondía una trampa estratégica. Mirá lo que sucedió en El 9 Televida.

La calma duró poco en Gran Hermano Generación Dorada. Este jueves, el sonido del teléfono dorado paralizó a los participantes y desató una carrera frenética que terminó con Cinzia Francischiello como la gran ganadora. Sin embargo, el beneficio escondía una trampa estratégica: la venezolana debía elegir a dos compañeros para una “noche romántica”, pero ella no podía ser parte del premio. Mirá lo que sucedió en El 9 Televida.

En una jugada que nadie vio venir, y que dejó a Eduardo Carrera (quien recientemente le declaró su amor a la actriz) con el corazón roto, Cinzia decidió juntar a los dos polos opuestos de la casa: Andrea del Boca y Brian Sarmiento.

Una cena, una película picante y mucha tensión

La consigna de la producción es clara: los elegidos disfrutarán de una cena especial y la proyección de la película 50 sombras de Grey. Pero lejos de ser un momento de distensión, la elección de Cinzia busca generar cortocircuitos. Cabe recordar que Andrea y Brian han tenido fuertes cruces desde el primer día de competencia.

“Confío en vos para eso”, le lanzó Cinzia a Brian al anunciar su decisión, lo que provocó una reacción inmediata de la actriz. “¿Para eso qué?”, retrucó Del Boca con semblante serio, dejando en evidencia la incomodidad que flota en el ambiente. La respuesta de la ganadora del teléfono fue diplomática (“para disfrutar del cine”), pero el mensaje oculto de desestabilización ya surtió efecto.

El tablero se reconfigura

Este movimiento de Cinzia no solo incomoda a los protagonistas de la cita, sino que le suma presión a la superplaca de ocho nominados. Al elegir a dos de los jugadores más fuertes y polémicos de la casa para este encuentro a solas, la venezolana demuestra que está dispuesta a todo para romper las alianzas existentes y forzar nuevas interacciones frente a las cámaras de Canal 9 Televida.

¿Lograrán Andrea y Brian firmar la paz entre velas y copas de vino, o la película servirá de detonante para una nueva guerra?