La reconocida modelo, conductora e influencer Sofía Jujuy Jiménez anunció a pura emoción que está esperando su primer hijo junto a su pareja, el empresario Gustavo Qüerio Hormaechea.

A plena emoción y con una felicidad desbordante, Sofía Jujuy Jiménez (35) utilizó sus redes sociales para confirmar una de las noticias más importantes de su vida: será mamá por primera vez junto a su novio, el empresario salteño Gustavo Qüerio Hormaechea.

“Soñé tanto con este momento”: el emotivo anuncio y el recuerdo de la caminata a Luján

“Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo”, escribió la modelo al blanquear la gestación, definiendo la llegada del bebé como “el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo”. En la publicación, que recopila fotos y videos de la intimidad de los primeros meses, Sofía incluyó la imagen con el test de embarazo en la mano y rememoró el shock inicial: “Ese momento en el que de verdad no estás entendiendo nada, shock total”.

El recorrido visual también mostró el instante en que escucharon los latidos por primera vez —“mi vida, no me lo olvido más”— y reveló un detalle muy especial sobre los inicios de esta etapa: cursaba los primeros días de gestación durante su tradicional caminata a Luján. “Fue súper especial, fuimos a agradecerle a la Virgencita”, relató sobre la experiencia. Además, sumó un tierno video capturando la conmoción de su madre al enterarse de que se convertirá en abuela.

Un romance consolidado y un proyecto de familia

La historia de amor entre Sofía y Gustavo se conoció públicamente a comienzos de 2026, cuando la conductora compartió un video celebrando la llegada de Año Nuevo y confirmó que había vuelto a apostar al amor. Tras un noviazgo que incluyó viajes, momentos cotidianos y hasta una íntima ceremonia de casamiento simbólico a los seis meses de relación, la pareja afianza su proyecto de formar una familia.

“Armar una familia con vos, mi amor, fue mi sueño desde el día que conocí” le dedicó la modelo a su pareja, un empresario alejado de los medios, oriundo de Salta, exjugador de rugby del Jockey Club y actual responsable de la marca de indumentaria urbana Conejo Negro. Frente al espejo y acariciándose la incipiente pancita, Sofía cerró con una frase que resume su presente: “Es imposible mirarme al espejo y no emocionarme”.