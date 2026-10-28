“Somos un equipo de 45 millones”: la emotiva campaña de un sponsor de Colapinto para respaldar la pasión de los hinchas argentinos

Luego de la intensa repercusión en redes sociales tras las miles de interacciones de los fanáticos argentinos en las plataformas oficiales de las escuderías, uno de los sponsors centrales del piloto bonaerense lanzó una emotiva campaña publicitaria. Con la inolvidable voz de Valeria Lynch interpretando “Me das cada día más” y una catarata de guiños a la cultura popular del país, el spot volvió a encender el orgullo nacional reforzando el concepto de que el joven corredor no está solo en el circuito.

El “efecto Colapinto” transformó por completo las dinámicas de comunicación alrededor de la Fórmula 1. Tras semanas en las que los comentarios, memes e intervenciones masivas de los seguidores criollos poblaron las cuentas de los equipos internacionales y de los rivales en pista, las marcas patrocinadoras decidieron capitalizar ese fenómeno único en lugar de censurarlo.

Entendiendo que el fervor albiceleste es un motor sin precedentes en la categoría reina del motor, la firma auspiciante lanzó una propuesta audiovisual pensada como una verdadera carta de amor a la hinchada.

Mística criolla y la banda sonora del folklore nacional

El video publicitario apela directamente a la fibra emocional colectiva. Acompañado por el ritmo inconfundible de “Me das cada día más”, el himno noventoso de Valeria Lynch que supo musicalizar las mayores gestas deportivas del país, la pieza recorre con picardía y calidez los rasgos distintivos del ser argentino.

Guiños culturales: Desde el mate en las madrugadas para ver las clasificaciones hasta los rituales futboleros trasladados al paddock, la producción muestra con orgullo la “pasión desmedida” que caracteriza al público local.

Respaldo absoluto: El metraje resignifica la euforia de las redes sociales, transformando los debates virales en una muestra pura de cariño e identificación con el piloto nacido en Pilar.

“Somos un equipo de 45 millones”

La frase final del spot sintetiza la magnitud del fenómeno popular que rodea a la joven promesa automovilística. Mientras Colapinto sigue desafiando los límites en cada Gran Premio, las marcas entienden que detrás de cada curva hay un país entero empujando desde las pantallas.

El remate institucional dejó un mensaje contundente de unión y pertenencia: “Somos un equipo de 45 millones”, una declaración de principios que celebró el respaldo incondicional que transforma a la Argentina en la tribuna más ruidosa y fiel de la Fórmula 1.