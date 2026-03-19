Sofía Gonet sorprendió a todos con el icónico tributo a Susana Giménez en MasterChef Celebrity

La gran final de MasterChef Celebrity Argentina no solo se juega en las hornallas, sino también en el impacto visual. Antes de calzarse la chaqueta blanca de chef, la influencer irrumpió en el estudio con un estilismo que homenajeó a la máxima figura de la televisión argentina: Susana Giménez.

La gran final de MasterChef Celebrity no solo se juega en las hornallas, sino también en el impacto visual. Este miércoles, en la primera parte de la definición por la pantalla de El 9 Televida, Sofía “La Reini” Gonet rompió con todos los esquemas. Antes de calzarse la chaqueta blanca de chef, la influencer irrumpió en el estudio con un estilismo que homenajeó a la máxima figura de la televisión argentina: Susana Giménez.

Lejos de elegir un outfit convencional, la finalista apostó por la nostalgia y la identidad nacional. La Reini reconstruyó una de las imágenes más icónicas de la “Diva de los Teléfonos”: lució un vestido strapless en un amarillo intenso, combinado con guantes blancos largos y, como pieza central, la bandera argentina. El look fue una referencia directa a las postales más recordadas de Susana, generando un furor inmediato en las redes sociales de Mendoza y todo el país.

El nivel de detalle fue total. Para completar el tributo, Gonet apareció con un peinado rubio lacio y flequillo, emulando el sello característico de la conductora. Su entrada al estudio no solo despertó suspiros, sino que logró correr por un momento el eje de la competencia gastronómica para centrarlo en el espectáculo puro. Aunque el paso con este vestido fue breve —ya que luego debió cambiarse para iniciar el desafío técnico—, el momento ya se instaló como uno de los grandes highlights de la temporada.

Este homenaje le sumó una cuota de sofisticación y seguridad a la participante, quien buscará esta noche quedarse con el trofeo mayor. La repercusión en plataformas como X e Instagram fue masiva, destacando la audacia de la joven para conectar generaciones a través de la moda y la cultura pop argentina en un evento de tal magnitud.

Esta noche a las 22:15 por El 9 Televida, Mendoza verá si este despliegue de actitud y seguridad le sirve a La Reini para terminar de convencer al jurado. Tras el emotivo adiós de Donato de Santis, la final entra en su etapa más caliente y Sofía Gonet ya dejó en claro que, gane o pierda, su paso por el reality será recordado por su estilo inconfundible.