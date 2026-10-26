Slugging y cinta facial: ¿funcionan estos retos virales?

Las plataformas digitales popularizaron técnicas caseras que prometen desde una hidratación extrema hasta efectos comparables con la medicina estética. Qué hay de mito y de realidad en estas tendencias.

El universo del cuidado de la piel en las redes sociales funciona como un laboratorio incesante de promesas mágicas. Cada semana surge un nuevo truco que asegura transformar el rostro con mínimos recursos y sin pisar un consultorio profesional. Entre los fenómenos que mayor debate y reproducciones acumulizan se destacan dos: el slugging, que propone dormir con una densa capa de vaselina cubriendo el cutis, y la cinta facial (face taping), una técnica que busca inmovilizar los músculos para prevenir las líneas de expresión durante la noche.

La gran incógnita que se repite en los tocadores es si realmente se trata de soluciones efectivas o si son apenas modas pasajeras que pueden alterar la salud cutánea.

Slugging: ¿sellar la piel con vaselina es apto para todos?

El principio detrás del slugging es el uso de un agente oclusivo —tradicionalmente vaselina— como el último paso de la rutina nocturna. Su función principal no es aportar hidratación por sí misma, sino construir una película impermeable que evite la pérdida transepidérmica de agua, ayudando a retener la humedad durante las horas de sueño.

Cuándo resulta útil: Para pieles extremadamente secas, deshidratadas o con la barrera cutánea comprometida, esta técnica puede ofrecer un alivio notable, devolviendo suavidad y confort.

Cuándo se debe evitar: En pieles grasas, mixtas o con tendencia acneica, aplicar una barrera oclusiva pesada incrementa notablemente el riesgo de obstruir los poros y generar brotes. Asimismo, cubrir el rostro con vaselina tras utilizar activos potentes o irritantes puede potenciar la inflamación y provocar reacciones adversas.

En muchos casos, una crema de noche formulada con ceramidas y lípidos adecuados puede cumplir la misma función protectora sin necesidad de apelar a una capa plástica de vaselina.

Cinta facial: el mito de reemplazar al bótox con adhesivos

Otra de las corrientes más comentadas consiste en adherir tiras de cinta adhesiva en puntos estratégicos del rostro —como el entrecejo o la frente— antes de dormir, con el objetivo de limitar la gesticulación nocturna y prevenir arrugas.

Sin embargo, los especialistas en dermatología coinciden en que no existe evidencia científica sólida que avale su eficacia contra el envejecimiento cutáneo. Si bien al retirar la cinta por la mañana se puede percibir una piel momentáneamente más lisa, ese efecto es fugaz y responde puramente a una compresión mecánica superficial que no modifica los procesos biológicos de la dermis.

Además, el uso frecuente de adhesivos sobre el rostro conlleva riesgos concretos:

Irritación y dermatitis de contacto debido al pegamento.

Lesiones o micro desgarros por tracción al retirar la cinta, un peligro latente en pieles sensibles.

La falsa expectativa de equipararlo con tratamientos profesionales como la toxina botulínica (bótox), cuyo mecanismo actúa a nivel neuromuscular bloqueando el impulso que genera la contracción dinámica, algo imposible de lograr con una cinta superficial.

Cómo filtrar las tendencias y cuidar la piel con criterio

Que una práctica acumule millones de reproducciones no la convierte en segura ni universal. Antes de incorporar un nuevo ritual viral a la rutina diaria, los dermatólogos sugieren aplicar un filtro crítico basado en tres preguntas: qué necesidad real de la piel busca resolver, qué respaldo científico posee y cómo se adapta a la tolerancia individual.

Una rutina exitosa no necesita acumular pasos complejos ni subirse a cada novedad digital; por el contrario, suele sostenerse sobre pilares sencillos: limpieza adecuada, hidratación afín a cada tipo de piel, foto protección diaria y la consulta oportuna ante cualquier duda con el especialista de cabecera.