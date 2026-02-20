Síndrome del corazón roto: cuando la emoción se vuelve anatomía

No es solo una frase de canción romántica ni un recurso literario. La medicina ha demostrado que un impacto emocional severo puede deformar físicamente el corazón y comprometer su función. Enterate todo sobre el síndrome del corazón roto.

Seguramente lo has escuchado en películas o leído en novelas: alguien sufre una pérdida devastadora y, poco después, tiene un infarto… Durante siglos, esto se consideró una licencia poética, una forma romántica de explicar lo inexplicable. Sin embargo, para la cardiología moderna, “el Síndrome del corazón roto es una realidad clínica tangible, diagnosticable y con un nombre técnico que suena a poema japonés: miocardiopatía de Takotsubo”, detalló el médico cardiólogo Andrés Donadi.

¿Pero qué es para empezar exactamente el síndrome de Takotsubo?

Según el profesional “fue descrito por primera vez en Japón en los años 90, el término ‘Takotsubo’ hace referencia a una trampa para pulpos con una base ancha y un cuello estrecho. Cardiológicamente, esto es lo que sucede: ante un estrés extremo, el ventrículo izquierdo del corazón (la cámara principal de bombeo) sufre una debilidad muscular repentina y se expande, adquiriendo esa forma de vasija”.

A diferencia de un infarto convencional, donde una arteria se bloquea por un coágulo o placa de grasa, en el síndrome del corazón roto no hay obstrucciones arteriales. El problema es una respuesta masiva y disfuncional del propio músculo cardíaco.

-¿Qué lo causa? y cómo una emoción termina infartando el corazón?

“La clave está en las catecolaminas, principalmente la adrenalina. Cuando experimentamos un evento altamente estresante —como la muerte de un ser querido, una ruptura traumática, un despido inesperado o incluso una sorpresa excesivamente positiva (el llamado “corazón feliz”)—, el cerebro activa el sistema de respuesta al estrés de forma violenta. El cuerpo se ve inundado por un torrente de adrenalina que llega al corazón.

Cardiológicamente, se cree que este exceso de hormonas aturde a las células del miocardio. Los receptores del corazón se saturan, provocando una disfunción temporal pero aguda. El corazón no puede contraerse con normalidad, la sangre no fluye de manera eficiente y el paciente experimenta síntomas idénticos a los de un ataque cardíaco”.

Síntomas y diagnóstico: el gran imitador

El síndrome del corazón roto es el maestro del disfraz. El paciente llega a urgencias con:

-Dolor torácico intenso y opresivo.

-Dificultad para respirar (disnea).

-Sudoración fría y mareos.

Incluso los electrocardiogramas y los análisis de sangre suelen mostrar biomarcadores elevados, sugiriendo un infarto de miocardio. La verdad solo se revela en la sala de cateterismo: cuando los médicos introducen el contraste para buscar la arteria tapada, se encuentran con que las tuberías están limpias, pero el corazón tiene esa característica forma abombada de “trampa de pulpo”.

-¿Quiénes son más vulnerables?

Las estadísticas muestran un patrón claro: más del 90% de los casos reportados ocurren en mujeres posmenopáusicas. Los científicos sugieren que la caída de los niveles de estrógeno (que tienen un efecto protector sobre el sistema cardiovascular) podría hacer que el corazón de las mujeres sea más sensible al estrés hormonal en esta etapa de la vida.

-¿Se puede morir de amor?

“Aunque suena fatalista, la buena noticia es que, en la gran mayoría de los casos, el síndrome es reversible. Mientras que un infarto deja cicatrices permanentes en el músculo (necrosis), el “aturdimiento” del Takotsubo suele desaparecer en semanas. Con el tratamiento adecuado para el manejo de la insuficiencia cardíaca temporal, el corazón suele recuperar su forma y fuerza original.

Sin embargo, no debe subestimarse. En la fase aguda, puede causar complicaciones graves como edema pulmonar o arritmias. Es un recordatorio físico de que la frontera entre nuestra salud mental y nuestra integridad biológica es mucho más delgada de lo que nos gusta admitir. El corazón, después de todo, sí escucha lo que la mente siente”.

-¿Cómo podemos ayudar a nuestro corazón?

Yendo al especialista, ocupándonos de nuestra salud mental, haciendo ejercicio, meditación, comiendo bien y transitando como aprendizaje cada prueba, siempre nos va a ayudar.

El especialista estuvo en Cada Día, mirá la nota