 Síndrome de colon irritable, la conexión íntima entre mente e intestino

Considerado una de las afecciones digestivas más frecuentes del siglo XXI, este trastorno funcional altera la calidad de vida de millones de personas. Un recorrido por sus causas, la trilogía de sus síntomas característicos y las claves cotidianas para recuperar el bienestar intestinal.
Molestias digestivas persistentes, hinchazón repentina y una constante incertidumbre al momento de planificar la rutina diaria. Para un porcentaje significativo de la población mundial, estos episodios no son eventuales, sino parte de una condición crónica conocida como Síndrome del Colon Irritable (SCI) o Síndrome del Intestino Irritable (SII). Se trata de un trastorno funcional del aparato digestivo que, si bien no genera daños estructurales permanentes ni altera los tejidos del intestino, altera profundamente la dinámica intestinal y el bienestar general.
“A diferencia de las enfermedades inflamatorias intestinales, el colon irritable no se detecta a través de lesiones visibles en estudios de imagen. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico y se basa en la persistencia de un cuadro sintomático muy concreto”, detalló el médico gastroenterólogo Guillermo Camus.
La trilogía sintomática
Según Camus “aunque el espectro de molestias puede variar significativamente entre una persona y otra, la medicina clínica identifica tres aspectos fundamentales para definir esta condición:
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Dolor y malestar abdominal: Es el síntoma rector. Suele manifestarse como un dolor de tipo cólico o un malestar difuso en la zona baja del vientre, que característicamente suele aliviar (o en ocasiones intensificarse) tras la evacuación.
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Trastorno en la frecuencia evacuatoria: La regularidad del tránsito intestinal se altera drásticamente. El síndrome puede presentarse bajo el subtipo de estreñimiento (deposiciones infrecuentes), diarrea (evacuaciones aceleradas y urgentes) o un patrón mixto que alterna ambos extremos.
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Cambios en la consistencia de las heces: La forma de las deposiciones pierde su estandarización saludable, variando desde heces duras, grumosas y difíciles de expulsar, hasta deposiciones extremadamente blandas o líquidas”.
El eje cerebro-intestino: Una autopista de doble sentido
Para comprender las causas del colon irritable, la ciencia ha dejado de mirar exclusivamente al abdomen para enfocar la atención en el sistema nervioso. Hoy se sabe que existe un diálogo neurobiológico permanente conocido como el eje cerebro-intestino.
“El aparato digestivo alberga cientos de millones de neuronas (el llamado sistema nervioso entérico), en comunicación directa con el cerebro a través del nervio vago. En las personas con SCI, esta red de comunicación presenta una hipersensibilidad visceral. Esto significa que el cerebro percibe como dolorosos los movimientos intestinales normales. Asimismo, factores como el estrés psicosocial, la ansiedad o la fatiga crónica envían señales directas al tubo digestivo, alterando su motilidad, aumentando la inflamación microscópica y modificando la composición de la microbiota intestinal”, detalló el profesional.
Hábitos conscientes para moderar los síntomas
Aunque el síndrome del colon irritable no tiene una “cura” única, su abordaje requiere un enfoque integral enfocado en el estilo de vida:
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Nutrición personalizada: Identificar los alimentos detonantes es clave. Muchas personas encuentran alivio reduciendo temporalmente los alimentos ricos en FODMAPs (carbohidratos fermentables presentes en ciertas legumbres, lácteos y vegetales). Es fundamental priorizar comidas balanceadas, fraccionadas y masticar despacio.
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Gestión del estrés: Dado el peso del eje cerebro-intestino, la práctica regular de técnicas de relajación, meditación, yoga o terapia cognitivo-conductual demuestra ser tan eficaz como los tratamientos farmacológicos.
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Actividad física regular: El ejercicio moderado —como caminar, nadar o andar en bicicleta— estimula el peristaltismo intestinal de manera fisiológica y libera endorfinas que reducen la percepción del dolor.
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Hidratación y descanso: Beber suficiente agua a lo largo del día y garantizar un sueño reparador de entre 7 y 8 horas ayuda a regular las funciones metabólicas y neurovegetativas.
“Comprender el colon irritable implica escuchar al cuerpo desde una perspectiva global. Con un diagnóstico certero y pequeños ajustes sostenidos en la rutina cotidiana, es absolutamente posible recuperar el equilibrio digestivo y vivir con plena libertad”, concluyó el profesional.
El especialista estuvo en Cada Día, mirá la nota