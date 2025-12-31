Sin precedentes: un choque de trenes en Machu Pichu dejó una persona fallecida y decenas de heridos

Al menos una persona murió y otras 36 resultaron heridas después de que dos trenes turísticos chocaran frontalmente el martes en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu, el principal atractivo turístico de Perú. El siniestro provocó la suspensión total del servicio y dejó a alrededor de 1.300 turistas varados en la zona, según informaron las autoridades del país.

Dos trenes chocaron en la vía única que conduce a la antigua ciudad inca el martes, según un comunicado del gobierno local. Según indicaron las autoridades, 20 ambulancias acudieron al lugar del accidente y los heridos fueron trasladados a centros médicos en la cercana ciudad de Cusco.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú, los servicios de salud han atendido a 36 heridos, “la mayoría con traumatismos múltiples y contusiones”. Nueve de ellos fueron dados de alta, mientras que 25 siguen recibiendo atención médica.

Como ha sucedido en siniestros previos en la zona, entre los heridos hay turistas peruanos y extranjeros de países como Estados Unidos, España, Canadá, Australia, China, Japón y Brasil. El Ministerio de Salud indicó que dos de los lesionados presentan traumatismos craneoencefálicos severos. Imágenes difundidas por medios locales mostraron los trenes con la parte frontal destrozada y pasajeros heridos atendidos en una zona rural.

Las autoridades regionales confirmaron que unos 1.300 visitantes permanecen varados en el pueblo más cercano a Machu Picchu tras haber completado su visita, sin posibilidad de regresar a Cuzco por la suspensión del servicio ferroviario. Más de diez horas después del accidente, las causas del choque seguían sin esclarecerse.

El medio de comunicación local Peru21 informa que “cientos” de turistas permanecen en el lugar a la espera de ser evacuados, una operación que se ha visto “dificultada” por el terreno alrededor del lugar del accidente.