Sin eliminadas y a pura emoción: el anuncio de Nicki Nicole que cambió el rumbo de Popstars

En una jornada cargada de lágrimas, talento y reencuentros inolvidables, la pantalla de El 9 Televida transmitió una de las entregas más especiales de Popstars. Tras enfrentarse al desafío de cantar en vivo frente a sus propios familiares, las 13 aspirantes a integrar la nueva banda pop Chapeaux vivieron momentos de extrema tensión esperando la instancia de eliminación. Sin embargo, una sorpresiva resolución comunicada por Nicki Nicole cambió los planes por completo y provocó el festejo unánime de todo el estudio.

El camino hacia la consagración en Popstars vivió un capítulo bisagra este lunes. El reality musical que busca conformar la próxima gran formación femenina de la industria atravesó una gala dominada por los sentimientos a flor de piel.

En esta oportunidad, la producción preparó una prueba de alto impacto emocional: las jóvenes tuvieron que subir al escenario y desplegar su talento vocal ante la mirada atenta y conmovida de sus seres queridos y familiares.

Una evaluación dividida y la tensión al límite

Luego de que cada una de las 13 concursantes completara su presentación, el prestigioso jurado integrado por Charly García, Ángela Torres y Nicki Nicole tomó la palabra para dar las devoluciones correspondientes.

La lista de Charly: En un primer momento, el legendario músico nombró a seis participantes para confirmarles de manera directa su permanencia en el programa.

El anuncio de Ángela: Acto seguido, la cantante Torres convocó a otro grupo de participantes para transmitirles tranquilidad y darles el pase a la siguiente ronda.

Con pocas chicas sobre el escenario, la atmósfera del estudio presagiaba la inminente despedida de alguna de las aspirantes.

La decisión final de Nicki Nicole que salvó a todas

Cuando el clima de nerviosismo alcanzaba su punto máximo, Nicki Nicole tomó el micrófono para comunicar el veredicto definitivo del tribunal evaluador. Para sorpresa de los presentes y de la audiencia, la jurado anunció que ninguna participante abandonaría el certamen, ratificando a las 13 competidoras en carrera para pelear por su lugar en la banda Chapeaux.

Las jóvenes que continúan en carrera son:

Brisa Alloco Bou, Constanza Sapia y Hannah Moheda.

Juana Distefano, Kala Bidner y Lola Santillán.

Lourdes Pereyra, Magalí Altamirano y María Adolfina Pérez.

Mía Piñeiro, Micaela Dobarro, Oriana Ledesma Castillo y Sofía Helmich.

De esta forma, el proyecto de formar el grupo pop conserva intacto el talento del elenco completo para los próximos desafíos.

Seguí todos los detalles de Popstars en la pantalla de El 9 Televida.