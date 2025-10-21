Sin Diyar ni moros en la costa ¿es el regreso de #SeyFer en Amor a Cualquier Precio?

Tal parece que la historia de amor de Seyran y Ferit empieza a escribir un nuevo episodio. De cara al final de Amor a Cualquier Precio, ¿volverán las escenas románticas de la pareja estrella del suceso de las noches de El 9 Televida?

Con Diyar ya fuera del panorama y Sinan en la cárcel se podría decir que la historia de amor de Seyran y Ferit, que en El 9 Televida se lleva todas las miradas bajo el nombre de Amor a Cualquier Precio, empieza a escribir su último trayecto de cara a la final, que lamentamos informarte, está a la vuelta de la esquina. ¿Será que lo que resta por ver tendrá las románticas escenas de amor a las que Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir nos tenían acostumbrados?

En el capítulo de este lunes Ferit llevó a cenar a Seyran con la intención de poder empezar a recomponer su historia de amor que ha tenido más subidas y bajadas que las montañas rusas de los parques de Disney. Sin embargo, la chica le ha pedido que esta vez la cosa sea diferente, o que al menos lo intenten para ver si así los resultados no son tan catastróficos y desgarradores como todas las veces que anteriormente intentaron poder ser una pareja ordinaria.

Ante la verborragia de Seyran, Ferit no se puede contener y la besa con emoción y efusividad. Ella le reclama que no cumplió con su promesa, pero le devuelve el beso con la misma fuerza e intensidad.

La cosa no queda allí. Se pone más fogosa cuando regresan a la mansión y ella con gestos sugerentes invita a quien fue su esposo a que entre a la que antes fuera su habitación matrimonial, pero que ahora la tiene a ella sola como huésped. ¿Cumplirá su promesa el menor de los Korhan o se entregará al deseo de estar con la mujer que siempre ha amado?

Para conocer qué pasa, y si las escenas de amor #SeyFer regresan no te pierdas el episodio de este martes de Yalı Çapkını en El 9 Televida.