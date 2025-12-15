Silencio, amenazas y una muerte que lo cambia todo en Amor a Cualquier Precio

Tras la caída de Aysen, una decisión clave de Suna y la advertencia final de la Gran Dama reconfiguran el tablero emocional del clan Korhan en Yalı Çapkını, el fenómeno del El 9 Televida.

En Amor a Cualquier Precio, cada paso tiene consecuencias. La internación de Aysen, su inquietante silencio y la determinación de Suna de alejarse junto a Abidin marcan un punto de quiebre que promete nuevos conflictos en la ficción turca más vista del año, que se emite todas las noches por El 9 Televida.

Luego del violento episodio en la mansión Korhan, las tensiones no hicieron más que profundizarse en Amor a Cualquier Precio. Aunque la “Gran Dama” se negó desde el primer momento a que Aysen fuera trasladada a un hospital, Seyrán, Abidin y Suna impusieron su postura y lograron que la joven fuera internada. La decisión, lejos de traer calma, abrió un nuevo frente de incertidumbre.

En el centro médico, Sefika visitó a su hija y, con angustia, le suplicó que no regresara a la mansión Korhan. Mientras tanto, Suna, marcada por la culpa y el miedo, temía que Aysen despertara y declarara en su contra, lo que podría arrastrarla a consecuencias irreversibles. Sin embargo, cuando la exempleada de los Korhan abrió los ojos, sorprendió a todos con una actitud inesperada: elije el silencio.

Aysen no denunciará lo ocurrido, pero dejó en claro que ese mutismo no es gratuito. En el momento oportuno, exigirá algo a cambio de Suna, sembrando la amenaza de una venganza latente que podría estallar cuando menos se lo espere.

En paralelo, Suna tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Enfrentando incluso el desprecio de sus propios padres, confirmó que volverá a vivir con Abidin y que juntos criarán al bebé lejos de todos. La pareja resolvió alejarse definitivamente para que su hijo no crezca envuelto en los conflictos constantes entre Çiçek y el clan Korhan.

La noticia desató la furia de la “Gran Dama”, quien no dudó en advertirle a su nuera que tardó años en reencontrarse con Abidin y que está dispuesta a todo con tal de no perderlo otra vez. Así, entre silencios cargados de intención, amenazas veladas y decisiones irreversibles, Amor a Cualquier Precio reafirma por qué es el gran suceso televisivo de 2025 en la pantalla de El 9 Televida.