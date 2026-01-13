Sigue el escándalo con Luciano Castro: apareció una tercera mujer señalada como su amante

El escándalo que envuelve a Luciano Castro no da tregua y suma un nuevo capítulo que vuelve a sacudir su relación con Griselda Siciliani. A los audios virales con Sarah Borrell y al testimonio de Tamara Bella, ahora se suma el nombre de una tercera mujer que quedó en el centro de la tormenta: Valeria López. La supuesta amante.

El escándalo que envuelve a Luciano Castro no da tregua y suma un nuevo capítulo que vuelve a sacudir su relación con Griselda Siciliani. A los audios virales con Sarah Borrell y al testimonio de Tamara Bella, ahora se suma el nombre de una tercera mujer que quedó en el centro de la tormenta: Valeria López, una emprendedora que decidió romper el silencio cuando su identidad comenzó a circular en los medios como la supuesta amante del actor.

“No sé quién filtró esta situación”, aseguró Valeria López en comunicación con A La Tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco. Angustiada, explicó que jamás buscó exposición mediática y que lleva un perfil bajo: “No tengo redes sociales, no me meto en estas situaciones”. Según su relato, se vio envuelta en un escándalo que no eligió y que la tomó completamente por sorpresa. “No sé de dónde salió todo esto ni cómo pasó”, repitió, intentando despegarse del revuelo.

Sin embargo, en DDM, Guido Záffora aportó datos que encendieron aún más la polémica. El periodista contó que Valeria es una empresaria con buen pasar económico y que habría conocido a Luciano Castro durante la grabación de una publicidad de antialérgicos, realizada en una casa que ella misma alquilaba como locación. Según su versión, el flechazo fue inmediato.

“Fue un vínculo fugaz, pasajero, pero ocurrió mientras él estaba en pareja con Griselda”, detalló Záffora. Tras el primer encuentro, el actor habría conseguido su número de WhatsApp y comenzó un intercambio cada vez más intenso. Audios, mensajes subidos de tono y, finalmente, fotos y videos íntimos formarían parte de ese ida y vuelta.

Lo que terminó por desatar el escándalo fue que Valeria compartió parte de ese material en un grupo privado de amigas, desde donde habría surgido la filtración. “Fue una relación consensuada entre dos”, aclaró el periodista, despegándola de cualquier versión de manipulación o extorsión.

Mientras tanto, el vínculo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani parece cada vez más resquebrajado. Con cada nueva revelación, el culebrón suma tensión, sospechas y versiones cruzadas. ¿Hay más capítulos por salir a la luz? Todo indica que sí. Y esta historia, lejos de apagarse, recién empieza.