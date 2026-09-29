“Sigue delicado”: la verdad detrás de la internación de Daniel Osvaldo por una grave infección pulmonar

La salud del exfutbolista de Boca Juniors y la Selección de Italia, Daniel Osvaldo, preocupa. El exjugador de 40 años se encuentra internado desde el 15 de septiembre, luego de acudir por sus propios medios a un centro de salud público con un intenso dolor torácico que arrastraba desde hacía más de dos semanas.

Crece la preocupación por el estado de salud de Daniel Osvaldo, quien permanece internado desde el pasado 15 de septiembre. Tras ingresar de urgencia a un centro de salud público por un severo dolor torácico, el exfutbolista de 40 años fue derivado en las últimas horas al Hospital Bicentenario de Monte Grande para recibir atención de alta complejidad. Luego de ser intervenido quirúrgicamente por un empiema y derrame pleural, su entorno y periodistas de espectáculos revelaron impactantes detalles sobre su evolución, el origen del cuadro infeccioso y su situación actual.

Tras un paso inicial por hospitales de Banfield y Llavallol, Osvaldo fue derivado de urgencia al Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande, para contar con la aparatología y el seguimiento especializado que requiere su delicado estado.

El diagnóstico médico: qué es el empiema que obligó a operarlo

Según reveló la periodista Fernanda Iglesias en el ciclo Puro Show, el exfutbolista sufrió un cuadro de empiema, caracterizado por la acumulación de pus y líquido infectado en el espacio pleural (entre los pulmones y el tórax).

“Confundió el dolor con algo muscular y estuvo quince días sin ir al médico, hasta que empezó con fiebre alta y transpiración nocturna”, detalló la panelista sobre el inicio del cuadro.

Ante la gravedad del diagnóstico, el equipo médico debió realizarle una intervención quirúrgica para drenar el líquido acumulado, aplicar un tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro e iniciar la toma de muestras para cultivos y biopsias, con el objetivo de determinar con precisión la bacteria causante de la infección.

Cómo sigue su evolución y qué aclaró la familia

A pesar de que permanece en la unidad de cuidados intensivos, las últimas novedades de su entorno aportan un margen de tranquilidad. Desde el programa Intrusos informaron que su familia —quien lo acompaña de forma permanente y afronta los gastos derivados de su atención al no contar con obra social o prepaga— confirmó que Daniel está consciente, lúcido, habla con sus allegados y ya puede alimentarse por sus propios medios sin asistencia de oxígeno.

Asimismo, sus familiares salieron al cruce de falsas versiones que circularon en las últimas horas:

Desmintieron categóricamente que la intervención quirúrgica haya requerido la extirpación de una parte de sus pulmones.

Aclararon que los médicos lo mantienen en terapia intensiva principalmente para una observación estricta y monitoreo continuo, aunque clínicamente su estado ha mostrado una estabilización progresiva.

Las hipótesis sobre el origen de la infección

En el análisis sobre qué desencadenó una infección tan severa, en los medios de espectáculos trascendió que los especialistas analizaran un posible cuadro de inmunodepresión. “Él no tenía defensas y por eso la infección se propagó de esa manera. Se están haciendo estudios específicos para evaluar su sistema inmunológico”, explicaron en Puro Show, vinculando el deterioro físico con hábitos de vida desordenados y la falta de controles preventivos a tiempo.

Por el momento, el Hospital Bicentenario de Monte Grande no ha emitido un parte médico oficial escrito. La expectativa está puesta en los resultados finales de las biopsias y análisis bacteriológicos que determinen los pasos a seguir antes de evaluar un posible pase a sala común o el alta médica.