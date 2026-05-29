“Sigan intentando”: el eufórico festejo de Cinzia que sacudió la casa de Gran Hermano

Tras ser la primera salvada de la noche por el voto del público, la participante venezolana lanzó una picante provocación a sus compañeros.

La última gala de Gran Hermano, transmitida en Mendoza a través de la pantalla de El 9 Televida, no fue una más para la convivencia. En una noche donde la tensión se podía cortar con un cuchillo, el público decidió que Cinzia fuera la primera participante en salir de la placa de nominados, consolidando su lugar en la competencia y profundizando la grieta con el resto de los jugadores.

Apenas el conductor Santiago del Moro anunció su nombre en la emisión nocturna de El 9 Televida, la joven estalló en un grito de desahogo que descolocó a sus detractores. Entre saltos y festejos descontrolados, Cinzia miró a quienes la habían cuestionado durante los últimos días y lanzó una frase que resonó en cada rincón de la casa: “Gracias, mi gente que me banca. Sigan intentando, sigan intentando”. La reacción dejó en evidencia la división total del grupo: mientras algunos se acercaron a felicitarla, otros no pudieron ocultar su decepción tras haber hecho campaña para verla fuera del reality.

La salvación de la participante llega tras una de las semanas más difíciles para ella, especialmente por su enfrentamiento en vivo con Gladys La Bomba Tucumana. Lo que comenzó como una disputa por una base de maquillaje escaló a una pelea de alto voltaje frente a las cámaras. La cantante tildó a la venezolana de “soberbia, egocéntrica y narcisista”, mientras que Cinzia la acusó de haber realizado comentarios despectivos sobre el cuerpo de otra compañera, Luana.

Este triunfo en el teléfono no solo le da aire a Cinzia, sino que redefine las estrategias dentro del juego. La fuerza que demostró en el voto popular la posiciona como una rival difícil de vencer, justo cuando los roces internos están en su punto máximo. Todo lo que sucede en la casa más famosa del mundo se puede seguir todas las noches por la pantalla de El 9 Televida, donde el reality se vive a puro sabor minuto a minuto.