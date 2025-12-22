Siete personas heridas en Maipú tras el derrumbe de un techo metálico

Siete personas resultaron heridas cuando un techo metálico cedió en Maipú. El hecho ocurrió en una obra ubicada en la intersección de Maza y Soberanía Nacional. Bomberos, Policía y personal del SEC trabajaron en el lugar.

Un derrumbe de un techo metálico provocó heridas a siete personas este lunes por la tarde en el departamento de Maipú. El episodio se registró alrededor de las 16.43 en una obra ubicada en la intersección de las calles Maza y Soberanía Nacional, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la reseña policial, vecinos de la zona alertaron al 911 luego de observar la caída total de la estructura, compuesta por caños y chapas, que colapsó repentinamente por motivos que aún se investigan.

Tras el aviso, se desplazó personal policial de la jurisdicción, junto con Bomberos Voluntarios de Maipú y efectivos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes trabajaron de manera conjunta en la asistencia de las víctimas y en el aseguramiento del perímetro para evitar nuevos riesgos.

Según la información preliminar, siete personas resultaron lesionadas como consecuencia del derrumbe. La persona con heridas de mayor gravedad sería un hombre que sufrió una fractura en uno de sus brazos, aunque se encuentra fuera de peligro y sin riesgo vital. El resto de los afectados presentó lesiones de menor consideración y recibió atención médica en el lugar.

Según fuentes extraoficiales, dicen que sería el techo del sum del polideportivo Giol. El hecho generó preocupación entre los vecinos.