“Siempre sos noticia por meterte con casados con hijos, mosquita muerta”: la filosa respuesta de Yanina Latorre a La China Suárez

Yanina Latorre salió a responder el ataque que recibió en redes de parte de Icardi y su nueva novia.

Si algo faltaba al culebrón del verano argentino protagonizado por Wanda, La China e Icardi, era sumar un nuevo personaje. Y este lunes a última hora parece que Yanina Latorre se sumó. Es que la panelista de LAM utilizó sus redes sociales para responder públicamente las acusaciones que recibió de parte del futbolista del Galatasaray y su nueva novia.

La pareja trató a la esposa de Diego Latorre de mentirosa, él le dijo que estaba perdiendo credibilidad, mientras que ella fue más allá. “¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te ‘cuernearon’ pidiendo respeto por tus hijos?”, arrojó, junto a otras acusaciones, La China.

Las primeras historias de Latorre estuvieron dedicadas íntegramente a Mauro. Allí se refirió a que el furbolista nunca le contestó ningún mensaje a la panelista, ni siquiera aquellos en los que ella habló bien de él y lo “defendió”.

“Maurito, hijo. Cuando te defendí de las exclusiones del hogar, no te vi agradecerme. Cuando dije que la Nipona no te cobra, tampoco. Y te jode la batita. La batita de la que hablo no es de Hello Kitty y la que me lo contó es tu entorno directo. Por privado te mando el chat, porque no vendo fuente. Yo siempre hablo con fuentes directas”, escribió Yanina, mientras seguía respondiéndole al jugador del Galatasaray.

“Te voy a decir algo, Maurito. En muchas cosas te banqué y defendí, pero en muchas otras es imposible. Y lo mismo corre para Wanda. Hay en mil cosas que discrepo, y en pocas le doy la razón. ¿Por qué no hablás de los chats tuyos, por qué no hablás de todo lo que te acusan? Muchos programas hablando de eso, acusándote de barbaridades y te jode la batita”, aseveró.

“Lo que te debe haber secado la cabeza, la Nipona. Para ella también hay, no se preocupen”, continuó, furiosa. “Porque cuando sos honesta y laburante y no te comés el marido de nadie, podés ir por la vida con la frente alta”, se defendió.

Luego, le dedicó una segunda tanda de historias a Eugenia ‘La China’ Suárez. A ella le escribió: “Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda, Eugenia Tobal, Brenda Gandini. Y podría estar todo el día. No sos empática con ninguna. No te importa nada de nadie”, aseveró. “Todos los que salieron de Casi Ángeles hicieron una carrera profesional, ni hablar de Lali o Peter Lanzani que la rompen. Vos siempre sos noticia por meterte con CASADOS CON HIJOS. Eso te define, Mosquita muerta”.

“Tus desgracias las generás vos, te bardean por lo que hacés. Hacete cargo, salías con Icardi, dijiste que no lo conocías. ¿Te acordás cuando juraste por tus hijos que no estabas con Vicuña? Y así podría seguir”, dijo paara cerrar la panelista.