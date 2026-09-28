“Siempre juntas, hijita amada”: el conmovedor mensaje de Cris Morena a 16 años de la muerte de Romina Yan

Cada 28 de septiembre es una fecha marcada a fuego en la memoria colectiva y, fundamentalmente, en el corazón de Cris Morena. Al cumplirse 16 años de la muerte de Romina Yan, ocurrida en 2010 a causa de un aneurisma cuando tenía apenas 36 años, la productora volvió a dedicarle palabras llenas de sensibilidad para mantener viva su luz.

Este lunes 28 de septiembre, al cumplirse 16 años del fallecimiento de Romina Yan, Cris Morena volvió a abrir su corazón para recordar a su hija con un mensaje repleto de amor y poesía. A través de un video en sus redes sociales cargado de imágenes de flores, mariposas y paisajes naturales, la renombrada productora reafirmó el lazo inquebrantable que la une a la querida actriz y provocó una ola de mensajes de afecto de fanáticos de todo el país.

A través de su cuenta de Instagram, Cris compartió una pieza audiovisual acompañada por versos emotivos que entrelazan la memoria colectiva, la música y la naturaleza: “En cada ser que recuerde vivirás, y cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás, y en cada rincón del mundo hablarás. Siempre juntas, hijita amada”, escribió la creadora de innumerables éxitos televisivos.

Una ola de afecto y el recuerdo de su cumpleaños

La publicación generó una inmediata reacción por parte de seguidores, amigos e integrantes del ambiente artístico que crecieron con los programas que protagonizó la actriz. Los comentarios se llenaron de mensajes con el hashtag tradicional #ViveRo, destacando expresiones como “Romi eterna”, “Siempre vivirás en nuestros corazones” y “En la memoria de todos los que crecimos viéndote en la tele”.

El homenaje de este 28 de septiembre se suma a otro hito reciente en el calendario afectivo de la familia: el pasado 5 de septiembre, día en que Romina habría cumplido 52 años, Cris también le había dedicado una carta donde citó una conmovedora definición realizada por su nieta Azul: “Sos la presencia de nuestra ausencia”.

Romina Yan dejó un legado imborrable en la televisión argentina y tres hijos que continúan honrando su memoria junto a sus abuelos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich. A 16 años de su partida, la huella de la querida actriz sigue más presente que nunca en el cariño del público.

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