“Si sos de Luján, no tenés chance”: el audio viral que hizo estallar las redes sociales

Una mujer rechazó a un hombre con duras críticas hacia los lujaninos y su mensaje de Whatsapp se volvió viral.

En Mendoza, un mensaje de voz compartido por WhatsApp encendió el debate en redes sociales. Se trata de un audio que rápidamente se viralizó, tiene como protagonista a una mujer cuya identidad no fue revelada y que rechaza a un hombre llamado Emilio con comentarios que apuntan directamente contra los habitantes de Luján de Cuyo.

“Te voy a ser honesta”, arranca diciendo la mujer, y desde ahí no frena: “No me gusta la gente de Luján, me parecen chatos, prejuiciosos, como que no salieron del cascarón”, lanza sin filtro.

Sus palabras despertaron una catarata de reacciones: desde indignación hasta parodias.

En el mismo mensaje, ella se describe como alguien con un estilo de vida exigente. “Me gusta vestirme bien, comer bien, viajar muchísimo. Tengo gustos caros. No me banco un tipo que no esté a la par mía”, afirma, dejando en claro que no acepta relaciones con personas que, según su visión, no estén a “su altura”.

Pero fue una frase la que se ganó la atención general: “Ya que seas de Luján me la baja un montón”. Esa expresión se volvió tendencia en redes, repetida con humor por unos y criticada por otros.

Algunas repercusiones

Uno de los que se sumó al fenómeno fue el comediante Andrés Pomiro, quien publicó en su cuenta de Instagram una parodia del audio.

El video causó furor y ya supera los 1547 comentarios, muchos de ellos mezclando ironía y sorpresa por lo dicho en el mensaje original.

Algunos usuarios comentaron:

habla de q no le gustan los prejuiciosos jajjaja y es ella es la primera en serlo . La coherencia salio del grupo jajajaj y la materia Gris tb.

Yo creo que esto había más de ella que de el lujanino que sea…. Muy insegura si tiene que decir todas esas cosas! De paso VIVA LUJÁN!

Emilio aparece y chusmeanos quién es!

Y yo que amo lujan !!!