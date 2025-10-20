Si le preguntás por personas ambiciosas a la IA te da los nombres de Handan y Ender de Pasión Prohibida mirá por qué

Lo de Ender y Handan por dinero y poder parece una carrera sin fin. Mirá lo que ambas mujeres hacen en Pasión Prohibida cuando se enteran de algo, que encima es mentira. Increíble.

Fue justamente la ambición de Ender la que dio inicio a toda la historia de Yildiz que ha llegado hasta acá. Ahora a ese deseo insaciable de poder y dinero se acopló Handan, cartón lleno. Y es justamente esa ambición la que llevará a ambas mujeres a hacer algo increíble. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida en El 9 Televida.

El plan de Çağatay y su amigo provocó que las dos socias del Holding le vayan detrás al hombre que antes ignoraban. Es que Çağatay y Sedai pusieron en marcha el plan para derrotar a Doğan. Como él ha querido enfrentarlos haciéndoles creer que son hermanos, ellos decidieron seguirle el juego para que piense que ha triunfado.

Ahora que todos creen que Sedai es hermano de Çağatay y, por tanto, dueño de la mitad del imperio de Hasan Ali, varias personas se han acercado a él para ofrecerle su apoyo, incluidas Ender y Handan, que se encuentran en plena guerra en el Holding.

Sedai y Ender salen a cenar, aunque Handan en seguida se une a la velada para sorpresa de la hermana de Caner. “Si te aburres, puedes irte”, le dice claramente la madre de Kumru a su nueva socia. El amigo de Çağatay no sabe dónde meterse.

En mitad de la cena, Sedai se levanta para pedirles consejo a Gamze y Caner porque no sabe cómo lidiar con esas dos mujeres. “Querido amigo, los millones no traen más que problemas”, le asegura el hermano de Ender a Sedai. Cuánta razón tiene.

No te pierdas cómo sigue esto, en Pasión Prohibida en El 9 Televida.