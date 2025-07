Shippeos turcos, un descargo que le cabe al fandom de Amor A Cualquier Precio y un enorme problema de comunicación

El actor Can Yaman realizó un descargo en sus redes que resonó muy fuerte en el fandom de Amor a Cualquier Precio. Mirá por qué.

El shippeo de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir no fue ni será el primero ni el último. Hubo parejas de las series turcas que precedieron a quienes dan vida a Seyran y Ferit, todas las noches en Amor a Cualquier Precio en la pantalla de El 9 Televida. Las más recordadas fueron Can Yaman y Demet Özdemir de la serie Soñar Contigo y luego continuaron Kerem Bürsin y Hande Erçel de Eda y Serkan; la última en sumarse a estas fue la de #AfRam – #SeyFer. Pero la característica en común de las tres fue que nunca se comunicó de manera clara y contundente la existencia o no de los vínculos, dando lugar a especulaciones que incluso han durado más de 5 años, y han escalado hasta tal punto que este martes el actor que hizo de Can Divit tuvo que lanzar un comunicado en sus redes.

El enamoramiento de dos personas puede darse de tantas maneras como seres humanos habitan la tierra. Pero lo cierto es que el tiempo que uno pasa con ese otro puede contribuir significativamente a que eso suceda, y en los rodajes de los sets de televisión ese porcentaje se incrementa por la cantidad de horas que implican estas labores.

En las filmaciones de las series turcas que se emiten por El 9 Televida se invierten jornadas de 18 horas diarias de trabajo. Lo que hace que, en el caso de las parejas protagónicas, pasen esa y más cantidad de horas por día, a lo largo de 2 o 3 años, juntos. En este contexto, se vuelve casi lógico que terminen teniendo un vínculo que va más allá de la ficción.

Así sucedió primero con la pareja protagónica de Soñar Contigo, luego con la de Eda y Serkan y más acá en el tiempo con la que, aún todas las noches, se roba el rating y los suspiros de los televidentes de Amor a Cualquier Precio.

Lo que no es lógico es el grado de fanatismo extremo que algunas personas del fandom llegan a mostrar en las redes. El shippeo se vuelve extremo y en cuanto se enteran que las parejas rompen, incluso llegan a enviar mensajes amenazadores a los actores y hasta a sus familias.

Un claro ejemplo es lo que sucedió con Can Yaman y Demet Özdemir, que incluso a 5 años de que ambos actores finalizaron su relación de pareja los siguen instigando en las redes con el tema.

Este martes el actor de Soñar Contigo salió con un fuerte comunicado en sus redes que donde expone el tema con dureza. El mensaje está dirigido a sus “haters” o “fans tóxicos” que lo asocian con su compañera de ficción y creen en una relación secreta. Los puntos clave son:

El actor pide a estas personas que lo dejen en paz a él y a su entorno, ya que no le gusta su comportamiento ni sus ataques.

Critica su “fantasía ridícula” y la forma en que atacan a las mujeres a su alrededor, comparándolos con “perros salvajes”.

Afirma que él es un actor y no sus personajes, no debe nada a nadie y no necesita aprobación.

Insta a que, si lo aman, lo hagan incondicionalmente, y si no, que no lo hagan, pero que dejen de difundir veneno y de decir que ha “cambiado”, ya que el cambio es parte de su profesión.

Este tipo de comportamientos bajo ningún aspecto puede ser validado, pero el hecho de que las parejas tampoco den comunicacines claras y asertivas da lugar a estos sucesos.

En comunicación existe un axioma que dice que: “la no comunicación no existe”. Por lo tanto, y como todo, siempre comunica, es mejor evitar malos entendidos y dar comunicados claros y asertivos que den por tierra las especulaciones. Una lección que, al parecer, los artistas turcos, aún no aprenden.