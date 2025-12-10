Shakira y sus hijos cantaron juntos “Acróstico” en Argentina

En una de las noches más vibrantes de su tour Estoy Aquí, Shakira conmovió a más de 45 mil personas en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires al invitar a sus hijos, Milan y Sasha, a cantar junto a ella por primera vez en vivo. La emotiva interpretación del tema “Acróstico” se convirtió en el punto culminante de la velada.

La aclamada superestrella, Shakira, continúa cosechando triunfos en la segunda etapa de su aclamada gira, conocida como Estoy Aquí. Tras un recorrido que la ha llevado a cautivar a multitudes, su presentación en Argentina se perfilaba ya como una de las más esperadas. Sin embargo, el show ofrecido la noche del 9 de diciembre en el Estadio José Amalfitani, en la capital porteña, superó todas las expectativas, trascendiendo lo musical para convertirse en un evento profundamente personal y conmovedor.

En su segunda actuación consecutiva en la cancha de Vélez Sarsfield, y justo después de un emotivo reconocimiento a la figura de Gustavo Cerati, la artista barranquillera preparó una sorpresa que desató una efusión de emociones entre los asistentes: la presentación en vivo y a de sus dos hijos, Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, del tema Acróstico.

De la pantalla al escenario

Si bien los más de 45 mil espectadores que colmaban el estadio ya estaban acostumbrados a la energía arrolladora y los impecables cambios de vestuario de Shakira, nadie imaginaba el giro íntimo que tomaría la performance.

Desde el lanzamiento de “Acróstico” hace dos años, la canción se ha erigido como un himno a la maternidad y al amor incondicional. En giras anteriores, la presencia de Milan y Sasha en el concierto se limitaba a proyecciones en las pantallas gigantes, donde se les veía en el piano o cantando extractos del tema.

No obstante, esta vez fue diferente. La intérprete detuvo la avalancha de hits para dirigirse al público y, con una voz cargada de emoción maternal, invitó a los dos pequeños a acompañarla en el centro del escenario. Por primera vez ante una audiencia masiva, los niños se unieron a su madre para entonar la sentida balada.

El legado

La interpretación conjunta de “Acróstico” no solo fue un hito en la carrera de Shakira, sino un debut vocal en vivo de Milan y Sasha. El público respondió con una ovación, reconociendo no solo el significado emocional de la canción, sino también el evidente talento de la nueva generación.

Este éxito, cuya letra está estructurada como un acróstico con los nombres de sus hijos, encapsula perfectamente el amor de una madre. Ver a los chicos en escenario, mostrando su propia voz y musicalidad, transformó la presentación en una genuina declaración de afecto familiar.

Horas después del concierto, Shakira reflejó su alegría en redes sociales, compartiendo con sus seguidores la trascendencia de este momento: “Fue realmente mágico ser testigo de cómo Milan y Sasha sacaron esa música que llevan dentro y la compartieron conmigo y con todos ustedes. No hay nada más hermoso para una madre que ver a sus hijos florecer en el escenario”.

La noche en Buenos Aires no solo reafirmó el estatus de Shakira como una potencia global, sino que la mostró en su faceta más vulnerable y poderosa: la de madre orgullosa y facilitadora del talento incipiente de sus hijos.