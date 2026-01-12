Seyrán y Ferit enfrentan su mayor prueba en Amor a Cualquier Precio

Mientras Seyrán y Ferit dan un paso clave hacia su sueño de formar una familia, una amenaza silenciosa crece en las sombras. La tensión vuelve a escalar en Amor a cualquier precio, la novela éxito de las noches de El 9 Televida.

Mientras Seyrán y Ferit dan un paso clave hacia su sueño de formar una familia, una amenaza silenciosa crece en las sombras. Abidin descubre que Karam finge estar enfermo para manipular a todos, y la tensión vuelve a escalar en Amor a cualquier precio, la novela éxito de las noches de El 9 Televida.

La esperanza y el miedo se mezclan en los nuevos episodios de Amor a cualquier precio. Por un lado, Seyrán y Ferit llegan al centro de adopción para conocer a la pequeña que desean sumar a sus vidas. Desde el primer momento, la conexión es inmediata: ambos quedan profundamente conmovidos por la dulzura de la niña y comienzan a ilusionarse con la idea de ser sus padres. Sin embargo, la directora del lugar les revela una verdad que los deja desolados: su madre la abandonó allí y firmó todos los papeles para darla en adopción.

Decididos a saber más, la pareja, junto a Abidin y Suna, inicia una búsqueda que los lleva hasta el barrio donde vive la mujer. Allí, un niño les cuenta que ella sí ama a su hija, pero creyó que dejarla en el centro era lo mejor para su futuro. El descubrimiento sacude a Seyrán, que comienza a sentirse mal de salud y, aunque miente diciendo que irá a una clase de yoga, termina yendo al hospital acompañada por su hermana.

Mientras tanto, la tensión aumenta en otro frente. Abidin visita a Karam en prisión y le advierte al médico que no le cree: está convencido de que finge una enfermedad mental para evadir responsabilidades. Poco después, el equipo médico vuelve a entrevistarlo y Karam simula sufrir esquizofrenia, generando una enorme preocupación.

Entre decisiones que pueden cambiarlo todo, secretos peligrosos y un amor que lucha por mantenerse en pie, Amor a cualquier precio no da respiro. No te pierdas los próximos episodios, cada noche, por El 9 Televida.