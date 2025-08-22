Seyran descubre un secreto que puede cambiarlo todo en Amor a Cualquier Precio

Lo que Seyran descubrirá en Amor a Cualquier Precio la sorprenderá tanto como confundirá. Mirá lo que va a pasar en la novela turca más vista de las noches de El 9 Televida.

La tercera temporada de Amor a Cualquier Precio avanza en la pantalla de El 9 Televida. Aún con inconsistencias y cabos sueltos, ahí va la historia de #SeyFer intentando sobreponerse a los embates. Ahora que Seyran y Ferit trabajan juntos encuentran en el taller, a dónde el talento del menor de los Korhan comenzó a forjarse, una especie de pacífico e inspirador refugio para diseñar, pero además se convertirá en lugar clave para que algunos secretos afloren y se vuelvan, quizás, la chispa necesaria para volver a encender el fuego del amor entre los personajes a los que Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu les dieron vida.

Por estos días, el personaje que Afra Saraçoğlu interpretó en Yalı Çapkını está recién casada. Sin embargo, aún no logra traspasar la barrera de la intimidad física con Sinan. En una sincera conversación con Suna, Seyran le confiesa a su hermana que, a pesar de llevar 2 años juntos, de haber viajado por el mundo entero, siente que aún no puede entregarse por completo a su nuevo compañero.

Por otro lado, Ferit está en pareja con Diyar; a quien incluso escuchamos que le decía que la ama en una de las primeras escenas que los mostró juntos en la habitación de la mansión de los Korhan, sitio que supo ser el nido y el refugio del amor de Ferit y Seyran. No obstane, hay algo que el heredero de Halis y Orhan Korhan no sólo no suelta y Seyran será quien lo descubra.

Lo que el “pistacho de Antep” va a encontrar de la mano de Memo en el taller pondrá de cabeza su vida porque será un detalle gigantezco que la pondrá a dudar sobre si hizo bien en casarse con Sinan, y atento el fandom, sobre la posibilidad de que, tanto ella como Ferit estén negando lo que se cae de maduro, que ese amor está más vivo que nunca y gritando para pedir pista y encenderlo todo.

Por lo pronto, Seyran dará un gran paso que le volverá a hacer brillar sus ojos verdes de felicidad. Para saber el resto, vas a tener que seguir de cerca cada detalle de los próximos episodios de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.