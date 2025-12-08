Seyrán desata su furia en Amor a Cualquier Precio

Los Korhan pierden la mansión donde vivieron por décadas; ahora la casa queda bajo el control de la llamada “Gran Dama”. Sin embargo, no estaría todo dicho: Seyrán podría quedarse en secreto dentro de la casa, movida por la rabia y el profundo dolor que arrastra desde los últimos sucesos.

Durante la noche, y presuntamente armada, la joven enfrentaría a Çiçek obligándola a tomar una decisión impensada: elegir cuál de sus hijos viviría. De esta manera, intentaría hacerla atravesar el mismo sufrimiento que marcó su vida. La tensión podría llegar a niveles extremos, abriendo la puerta a una posible tragedia.

En paralelo, Ferit podría descubrir las intenciones de Seyrán gracias a información clave que saldría a la luz en el momento justo. Esto sería determinante para intervenir antes de que suceda lo peor. La “Gran Dama” resultaría herida, aunque seguiría con vida. Y aunque Seyrán no cruzaría definitivamente una línea sin retorno, su deseo de venganza contra Abidin y su familia seguiría latente.

Todo indica que los conflictos están lejos de resolverse y que cada paso podría desencadenar nuevas consecuencias. La tensión crecerá y los vínculos volverán a ponerse al límite en Amor a Cualquier Precio (Yalı Çapkını).

