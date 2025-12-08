Seyrán desata su furia en Amor a Cualquier Precio

Seryan enceguece de venganza en Amor a Cualquier Precio y toma una decisión extrema. La familia Korhan atraviesa otra noche marcada por la venganza y el peligro. Mirá lo que se viene en la novela éxito de las noches de El 9 Televida.
El dolor vuelve a golpear a los Korhan en el nuevo episodio de Amor a Cualquier Precio, la novela turca que cada noche se apodera de la pantalla de El 9 Televida. La sed de venganza se apodera de Seyran, que en una peligrosa maniobra hace algo impensado. Mirá lo que se viene en Yalı Çapkını.
Luego de la balacera que reciben Seyran, Ferit y Suna, Esme sufre un aborto y pierde a su bebé. A eso se suma el estado crítico que atraviesa Suna luego de recibir un balazo; pero todo cambia cuando Seyran decidió actuar por su cuenta para obtener justicia.
Los Korhan pierden la mansión donde vivieron por décadas; ahora la casa queda bajo el control de la llamada “Gran Dama”. Sin embargo, no estaría todo dicho: Seyrán podría quedarse en secreto dentro de la casa, movida por la rabia y el profundo dolor que arrastra desde los últimos sucesos.
Durante la noche, y presuntamente armada, la joven enfrentaría a Çiçek obligándola a tomar una decisión impensada: elegir cuál de sus hijos viviría. De esta manera, intentaría hacerla atravesar el mismo sufrimiento que marcó su vida. La tensión podría llegar a niveles extremos, abriendo la puerta a una posible tragedia.
En paralelo, Ferit podría descubrir las intenciones de Seyrán gracias a información clave que saldría a la luz en el momento justo. Esto sería determinante para intervenir antes de que suceda lo peor. La “Gran Dama” resultaría herida, aunque seguiría con vida. Y aunque Seyrán no cruzaría definitivamente una línea sin retorno, su deseo de venganza contra Abidin y su familia seguiría latente.
Todo indica que los conflictos están lejos de resolverse y que cada paso podría desencadenar nuevas consecuencias. La tensión crecerá y los vínculos volverán a ponerse al límite en Amor a Cualquier Precio (Yalı Çapkını).
