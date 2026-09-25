Seren recuperará la memoria de sus hijos y Harun confesará su dura enfermedad en Bahar

La emisión de este viernes 25 de septiembre de Bahar por la pantalla de El 9 Televida estará marcada por dos giros dramáticos fundamentales que conmoverán a los fanáticos del tanque turco.

Noche de emociones a flor de piel, recuerdos que resurgen y secretos profundos al descubierto en la pantalla de El 9 Televida. En el imperdible capítulo de este viernes 25 de septiembre de Bahar, Seren vivirá un momento desgarrador tras despertar de su accidente cuando se reencuentre con sus mellizos, logrando conectar por primera vez con su instinto maternal. En paralelo, el doctor Harun abrirá su corazón como nunca antes frente a una paciente para revelar la extraña enfermedad congénita que padece y que marcó trágicamente su vida.

Por un lado, la salud de Seren dará un vuelco lleno de esperanza tras la dramática pérdida de memoria provocada por el accidente. Por el otro, el impenetrable doctor Harun mostrará su faceta más vulnerable al reencontrarse con las sombras de su pasado.

El regreso de la memoria: Seren reconocerá a Leyla y Mert

Bahar y Uras tomarán la arriesgada decisión de llevar a los mellizos a la habitación del hospital con la intención de estimular los recuerdos de Seren. En un principio, la joven los observará con total frialdad y pánico, rechazando tomarlos en brazos entre lágrimas al sentir que son completos desconocidos.

Sin embargo, cuando Bahar comience a retirar a los pequeños de la habitación, una punzada de lucidez irrumpirá en la mente de Seren. Risas, noches sin dormir y momentos compartidos volverán de golpe a su cabeza, provocando un grito cargado de llanto y emoción: “¡Soy su mamá!”, exclamará Seren entre lágrimas, pidiendo desesperadamente que le acerquen a los mellizos para vivir su primer gesto de reconexión desde el trágico atropello.

La insólita enfermedad de Harun y el trauma que marcó su destino

En paralelo, las alarmas del hospital se encenderán cuando una paciente de urgencias desaparezca de su cama. Será el doctor Harun quien la encuentre en la terraza del centro médico, donde, lejos de reprenderla, mantendrá una de las charlas más sinceras de su vida.

Harun le confesará que ambos comparten la misma y extraña condición médica: CIPA (insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis). Sin rodeos, el jefe médico le describirá lo que significa vivir expuesto a heridas o lesiones internas sin sentir ningún estímulo que advierta el peligro: “El dolor es como el cuerpo pide ayuda. Pero nosotros no oímos nada”.

Para intentar aliviar el pavor de la joven, Harun se ofrecerá a enseñarle a controlar el padecimiento como si fuera un “superpoder”, aunque terminará revelando el origen de su trauma: el día en que le dispararon a su padre frente a sus ojos, una bala le impactó en la pierna y él jamás sintió dolor, descubriendo así su diagnóstico en medio de la tragedia.

¿Logrará Seren reconstruir su pasado por completo antes de que Uras intente manipular sus recuerdos? Descubrilo en el apasionante episodio de Bahar, esta noche por El 9 Televida.