Semana olímpica, tensión y delantales negros: así se vivió la noche de hockey en MasterChef Celebrity

El desafío por equipos, las medallas y una decisión clave marcaron una de las pruebas más exigentes de la semana olímpica en MasterChef Celebrity, con triunfos, errores y un cierre cargado de suspenso.

La semana olímpica de MasterChef Celebrity tuvo una de sus noches más intensas en la pantalla de El 9 Televida el miércoles 17 de diciembre, cuando la temática elegida fue el hockey y el jurado propuso un desafío por equipos. Al comienzo del programa, Wanda Nara anunció que los participantes debían enfrentarse a un mini desafío con palo de hockey para definir a los capitanes. El que se impuso fue Cachete Sierra, quien eligió como líder del equipo rival a Claudio “El Turco” Husaín.

A partir de allí, se armaron los grupos. Cachete quedó acompañado por La Joaqui, Evangelina Anderson y Emilia Attias, mientras que Husaín formó equipo con Momi Giardina, Sofía Martínez y Sofía “La Reini” Gonet. El reto fue replicar a la perfección tres platos de brunch: pancakes con frutos rojos, granola y yogurt; huevos benedictinos; y una clásica ensalada César. Los capitanes debieron memorizar las preparaciones y luego dirigir a sus compañeros durante los 50 minutos de cocina.

El jurado —Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis— determinó que el equipo del Turco Husaín fue el ganador de la prueba. En la entrega de medallas, la dorada quedó para el capitán y la plateada para Momi Giardina, lo que permitió que todo el grupo subiera al balcón y asegurara su continuidad.

Del otro lado, Cachete Sierra, Emilia Attias, La Joaqui y Evangelina Anderson recibieron el delantal negro. Sin embargo, no había cuatro lugares en la gala de eliminación, por lo que debieron decidir quiénes se salvaban. Como capitán, Cachete asumió la responsabilidad del plato de pancakes que había fallado y, junto a Emilia Attias, quedó entre quienes deberían cocinar por su permanencia.

La próxima gala de eliminación cerrará la semana olímpica y tendrá en competencia a Sierra, Attias, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez, Maxi López, Ian Lucas y Susana Roccasalvo.

Gran Hermano, por su parte, se emite en El 9 Televida al término de Yalı Çapkını o Amor a Cualquier Precio, consolidando noches cargadas de reality, competencia y emoción para la audiencia.